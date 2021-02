Casado se desmarca ahora de la gestión del 1-O del Gobierno de Rajoy y afirma que no le gustaron las cargas policiales

"Yo el 1-O [el 1 de octubre de 2017] era portavoz del PP. Decidí no salir a explicar lo que estaba pasando en Catalunya porque no estaba de acuerdo con los que decían que allí se estaba votando de forma homologable ni con los que decían que no se estaba votando nada". Con estas palabras se ha expresado este martes el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que ha querido desmarcarse así de la gestión realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy –que entonces era su máximo jefe en el partido– durante el referéndum independentista de hace cuatro años.

El Cuarto Milenio de Pablo Casado: no sé de qué partido me habla

Saber más

Durante una entrevista en Rac1 concedida a solo cinco días de que los catalanes elijan a su nuevo Parlament en las elecciones del próximo domingo, Casado ha llegado a asegurar que Rajoy "tendría que haber evitado" la celebración del referéndum, así como "las cargas policiales" oredenadas por el Ejecutivo y que actuaron contra la ciudadanía que salió a votar aquel día. "No me gustaron", ha asegurado el líder de los populares.

"Catalunya es una tierra de concordia que no quiere radicalismos ni polarización, sino convivencia civil, estabilidad política y progreso económico", ha añadido Casado, que ha sostenido que lo que les preocupa" a los catalanes "es la pensión de sus padres y el futuro de sus hijos". "Yo quiero ser parte de ese futuro porque quiero ser parte de la solución para Catalunya, no del problema", ha sentenciado.

El "cabreo" por la caja B del PP

Durante la entrevista, el líder del PP también ha hablado sobre la confesión de Luis Bárcenas y el juicio de la caja B del PP iniciado en la Audiencia Nacional defendiendo que él no sabe "nada" al respecto porque cuando se produjeron las supuestas corruptelas no estaba al mando de la formación conservadora. Casado ha expresado su "desesperación, cabreo y hartazgo" por no poder "dar más información" acerca de la presunta financiación ilegal de su propio partido que se empezó ayer a juzgar en la Audiencia Nacional, en el conocido como juicio de la caja B.

En una entrevista en Rac1, Casado ha asegurado que esas supuestas corruptelas "son cosas que pasaron en los 80 de una persona que ya no está en el partido" y, preguntado por el careo entre Mariano Rajoy y Luis Bárcenas solicitado por el extesorero en la primera sesión de la vista, el líder del PP lo ha rechazado. "Eso sería un circo. Si no tiene pruebas y no puede acreditarnada ¿ahora hacer un cara a cara para qué?", se ha preguntado.