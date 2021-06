Casado dice que renovaría "mañana" el CGPJ si se "refuerza su independencia"

Córdoba, 28 jun (EFE).- El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha dicho que instaría al PSOE a renovar "mañana" mismo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si con ello se "refuerza la independencia" de este órgano judicial.

Durante su intervención este lunes antes de inaugurar en Córdoba la jornada de su partido "Independencia judicial y regeneración institucional", Casado ha señalado que el PP "no bloquea nada".

El líder popular ha mantenido que para renovar las instituciones es necesario seguir el "mandato de la Constitución Española" y de lo establecido por la Comisión Europea en la Convención de Venecia, lo que supone "reforzar la independencia" de jueces y magistrados.

Casado ha expuesto que el PP ha abordado con el PSOE hasta en tres ocasiones la reforma del órgano judicial desde 2018, pero no ha sido posible por el hecho de que los socialistas han convertido el asunto en "un circo".

Ha apuntado que en 2018 se truncó un acuerdo en el que se reforzaba la "independencia" del CGPJ al "avanzar en la elección de doce vocales por parte de los jueces", por la "filtración" del nombre del magistrado que presidiría el órgano judicial.

Posteriormente, en un año de elecciones y tras la repetición electoral, "no se podría renovar", mientras que en un año y medio de pandemia "tampoco se podía" y "nadie bloqueó" la renovación del órgano judicial.

Según Casado, en 2020 el Gobierno "ocultó" que en el acuerdo "también tenía que participar Podemos", mientras que una última negociación se rompió por el hecho de que "querían designar al juez De Prada y a (Victoria) Rosell", esta última una "política en ejercicio", lo que a juicio del PP "incumple la independencia".

"Si el PSOE sigue bloqueando" el acuerdo, es "porque ellos quieren" y "no porque el PP no esté de acuerdo con la Constitución Española, Europa y sus principios", ha subrayado Casado, quien ha defendido que su formación no va "a cambiar sus ideales" para participar en un "circo" ni tratar de "engañar a los jueces".

Por otro lado, Casado ha reiterado su rechazo a los indultos concedidos a los políticos presos catalanes y ha recordado que "ni se arrepienten de lo que hicieron", ni "lo pidieron" y han dicho que "lo volverían a hacer".

Una vez han salido de la cárcel siguen "pidiendo amnistía y autodeterminación" y eso "no es concordia, ni convivencia ni reencuentro", por lo que "no todo vale para seguir en el poder un mes más", ha criticado Casado.

Asimismo, el líder popular ha considerado que los delitos por los que fueron condenados los políticos indultados supusieron el "mayor ataque a la soberanía de España" y ha subrayado que el PP siempre defenderá esa soberanía y la "igualdad de todos los españoles", incluyendo la de los catalanes.

También ha defendido Casado que la aplicación del articulo 155 de la Constitución fue "acertada" y demostró que el Estado tiene "mecanismos" para "preservar el orden público", a la vez que "también fue acertado" el recurso de inconstitucionalidad al proyecto del Estatuto de Cataluña que, si se hubiese aprobado tal y como estaba redactado, "permitiría hoy los referendos ilegales en Cataluña".