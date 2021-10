Casado rectifica tras decir que Bildu "ha matado a 14 concejales socialistas" y lamenta después que no "pidan perdón"

El presidente del PP, Pablo Casado, se ha liado este lunes durante una entrevista en Onda Cero con el final de ETA y el actual papel de EH Bildu. Al inicio de su intervención en la emisora de Atresmedia, Casado ha dicho: "Bildu ha matado a 14 concejales socialistas y aún no ha pedido perdón ni se ha arrepentido por ello". El conductor del programa, Carlos Alsina, le ha replicado que "Bildu no ha matado a nadie" y Casado ha rectificado: "Perdón. Un partido que no ha pedido perdón porque ETA haya matado a 14 concejales socialistas". El líder del PP ha pronunciado la frase minutos antes de que se hiciera pública la Declaración del Dieciocho de Octubre, en la que la izquierda abertzale se disculpa "de corazón" por el terrorismo: "Nunca debió haberse producido".

El patinazo ha sido así doble. Casado ha querido arremeter desde el principio de la larga entrevista contra el reelegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el escenificado cierre de filas de los socialistas, con la presencia de los cuatro secretarios generales vivos en el 40º Congreso Federal del partido, que homenajearon al fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba.

Casado ha defendido que fue el propio Rubalcaba el que advirtió contra lo que llamó "gobierno frankenstein" cuando Sánchez levantó en 2016 el veto a negociar con Podemos un posible Ejecutivo. El líder del PP ha recordado que el origen del concepto salió del propio socialismo y que "algo que no había previsto Rubalcaba es que el Gobierno depende de Bildu, un partido que ha matado a 14 concejales socialistas y aún no ha pedido perdón ni se ha arrepentido por ello".

Tras su frase, Alsina le ha replicado: "Bildu no ha matado a nadie". A lo que Casado ha rectificado sobre la marcha: "Perdón. Un partido que no ha pedido perdón porque ETA haya matado a 14 concejales socialistas".

Pero la casualidad ha querido que poco después de su entrevista en Onda Cero la izquierda abertzale haya dado un paso clave coincidiendo con el décimo aniversario del anuncio de cese de la actividad armada y disolución de ETA. En la Declaración del Dieciocho de Octubre, la coalición EH Bildu y el principal partido que la integra, Sortu, se disculpan "de corazón" por la violencia terrorista y zanjan: "Nunca debió haberse producido".

El documento lo han leído precisamente el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodriguez. Euskal Herria Bildu es una coalición electoral fundada en 2012, meses después del fin de ETA, y está integrada por diferentes organizaciones. Entre ellas destaca Sortu como principal partido. Pero también la conforman formaciones históricas como Eusko Alkartasuna (una escisión del PNV), Aralar (una organización independentista de izquierdas que se fundó precisamente sobre las bases de la no violencia y el rechazo a ETA), y Alternatiba (una escisión de Ezker Batua, la que fuera marca de IU en Euskadi hasta 2011).

Tanto EA, como Aralar y Albernatiba son partidos que siempre rechazaron el terrorismo. En cuanto a Sortu, fue fundado en 2011, meses antes de que ETA anunciara su disolución, y aunque se pueda considerar que ocupa el espacio que antes ocupó Batasuna, siempre se han declarado independientes de ese pasado: "La izquierda abertzale ha tenido pocas oportunidades de hacer relevos ordenados, y es lo que pretendemos ahora. La mayoría se han producido a causa de la represión. Evidentemente, Sortu no nace de la nada. Va a ser la organización política principal de la izquierda abertzale y nace con todo ese bagaje y todo ese capital político. Pero no somos Batasuna. Pensamos que para nuevos tiempos hacen falta nuevos instrumentos. Sortu es fruto de un cambio estratégico en la izquierda abertzale".

Su actual secretario general, Arkaitz Rodriguez, fue condenado por pertenencia a banda armada en el llamado caso Bateragune. Pero ese juicio debe repetirse después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anulara las condenas en 2018 al determinar que no hubo un proceso justo.