Casero confirma que se equivocó al votar la reforma laboral y desmiente la versión del fallo electrónico que esgrimió el PP

Todo sucedió el 3 de febrero de 2022 en un Congreso de los Diputados que vivió una de las sesiones más surrealistas de su historia. El Partido Popular, entonces en manos de Pablo Casado, tenía organizado un plan para tumbar la reforma laboral del Gobierno que había sido pactada por sindicatos y empresarios. Pero el error de uno de los diputados populares, Alberto Casero, lo echó todo a perder. Ahora el documental sonoro 'Por un voto', disponible en la Cadena Ser desde este lunes, reconstruye esa fatídica jornada.

“Me equivoqué en el momento menos oportuno, el día menos oportuno”, confiesa el parlamentario durante el documental. Su tesis desmiente la versión del fallo electrónico que esgrimió el PP en esos momentos. La dirección de Casado habló de “fraude” en la votación de la contrarreforma laboral de Yolanda Díaz que impidió al PP tumbar uno de los proyectos estrella de la legislatura del Gobierno de coalición.

Y la dirección del PP llegó a cargar contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, aunque en realidad, la votación la perdieron porque Casero, que ejerció su derecho al voto desde casa, donde estaba convaleciente de una infección por COVID-19, votó mal no una, sino hasta cinco veces. La tesis de que falló el sistema, no el diputado cacereño, y de que hubo “pucherazo” no obvia la equivocación.

La producción de los periodistas de la Cadena SER, Sara Selva y Guillermo Lerma, aporta nuevos datos sobre una de las jornadas más surrealistas de la última legislatura. Por ejemplo, al comprobar que se había equivocado, Casero avisó a la dirección del PP, que le pidió que saliera de la cama y tratara de llegar al Congreso para corregir presencialmente su error. No le dieron ninguna explicación, él no entendió el por qué de la urgencia, pero se vistió y subió a un taxi.

De camino a la Carrera de San Jerónimo, a través de la radio del coche, el diputado empezó a comprender la dimensión de su confusión.

El documental sonoro en el que el exdiputado del PP relata por primera vez el desgaste psicológico y personal que ha padecido por las burlas y el acoso en redes sociales a raíz de su equivocación, cuenta además con las voces del resto de protagonistas: desde la vicepresidenta Yolanda Díaz a los negociadores de PSOE y UPN, Santos Cerdán y Javier Esparza, o el vicepresidente del Congreso, Alfonso Gómez de Celis.