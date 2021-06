Colectivos LGTBI ven "voluntad" de consensuar la ley trans antes del Orgullo

Madrid, 7 jun (EFE).- La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (Felgtb), la Fundación Triángulo y Chrysallis (Asociación de Familias de Menores Trans) ven voluntad en Moncloa para consensuar una ley trans que incluya la libre autodeterminación del género antes de la celebración del Orgullo.

"Creemos que puede ser posible, que es posible, y que tendremos una ley antes del Orgullo. Nos queda seguir avanzando", ha explicado la presidenta de Felgtb, Uge Sangil, en una rueda de prensa que se ha celebrado después de que los colectivos se reunieran en Moncloa con miembros de la vicepresidencia primera y del Ministerio de Justicia.

Si bien en la reunión no se ha cerrado ningún acuerdo, los colectivos han percibido "voluntad" de estudiar la viabilidad de incluir la autodeterminación del género en la legislación.

Por el momento, hay consenso en cuanto a no exigir requisitos de cualquier tipo de documentación para solicitar el cambio de sexo y nombre en el Registro Civil, pero la parte socialista del Gobierno aún no ha dado el visto bueno a que no tengan que participar terceras personas (testigos) en ese trámite administrativo.

Los colectivos han incidido en que la libre autodeterminación del género, hasta ahora el principal escollo de la negociación entre Igualdad y Vicepresidencia Primera, es un aspecto irrenunciable y rechazan que un testigo tenga que corroborar la identidad de una persona trans, como propone Moncloa en su última propuesta.

"Cualquier ley que aborde nuestra realidad debe reconocer la libre determinación del género, sin tutelas ni trabas", ha aseverado Sangil, quien ha precisado que el equipo de Moncloa se ha comprometido a "ver la viabilidad de este tema".

Desde los colectivos explican que al igual que una persona que se quiera divorciar no tiene que aportar argumentos ni testigos para hacerlo, una persona trans no tiene que depender de un tercero que ratifique su identidad, que es una cuestión íntima y subjetiva imposible de conocer por otros.

"No podemos asumir tener que presentar pruebas de nuestra identidad, testimonios o testigos que la validen y mucho menos que sea una tercera persona quien decida si somos trans o no", ha defendido la presidenta de la Felgtb.

La reunión celebrada este lunes, sin embargo, "es una forma de querer avanzar en derechos y en la escucha de las personas trans. No se ha cerrado nada, pero consideramos que hay un avance significativo en las posturas y propuestas que solicitamos a vicepresidencia", ha sostenido Sangil.

Las tres asociaciones han solicitado una reunión conjunta y urgente a Vicepresidencia, Igualdad y Justicia para acercar las posturas y consensuar el texto legal.

Además, han planteado una nueva propuesta legal para desbloquear la legislación, que incluye dos grandes novedades en relación con lo que planteaba el borrador de Igualdad: que el procedimiento administrativo para el cambio registral del nombre y del sexo se haga en un plazo de tres meses -"para garantizar la seguridad jurídica- y que los menores de 12 años puedan cambiar su nombre, pero no su sexo, en el Registro Civil.

Los tres colectivos aceptan que el Ejecutivo impulse una única ley trans y por la no discriminación del colectivo LGTBI, siempre y cuando garantice los derechos trans.

La presidenta de Chrysallis, Ana Valenzuela, ha contado que tanto Igualdad como Justicia han expresado en distintas reuniones que ven viable la propuesta de los colectivos.

"Entendemos que a va a ser consensuada y que al final vamos a poder llegar a un buen entendimiento para que todas las partes puedan sentirse cómodas con esta propuesta y se reconozcan los derechos de las personas trans lejos de tuteas y presunciones de fraude", ha añadido Valenzuela.

Por su partes, la presidenta de Cogam, Carmen García de Merlo, ha leído en la rueda de prensa un mensaje en nombre de la activista y exdiputada socialista Carla Antonelli, quien ha criticado que no se puede entender el cambio de postura del PSOE en cuanto a la autodeterminación del género y ha mostrado su convencimiento de que el partido garantizará los derechos trans.