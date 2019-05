La composición definitiva del Senado, pendiente de las autonómicas, que repartirán 29 senadores por designación

El Senado tiene 208 senadores elegidos por los ciudadanos en las generales y otros 57 de designación autonómica, de los que 29 están pendientes de renovar ahora: siete de la Comunidad de Madrid, tres de Canarias, tres de Castilla-La Mancha y otros tantos de Castilla y León; dos, respectivamente, de Asturias, Aragón, Baleares, Extremadura y Murcia; y uno por cada parlamento de Cantabria, Navarra y La Rioja.

El reparto por partidos es proporcional al resultado que han logrado en las autonómicas así que lo que ocurra este domingo determinará a quién pertenece cada nuevo senador. De estos 29, ahora mismo el PP tiene 12 puestos, el PSOE otros 12, tres son de Podemos y uno más, respectivamente, de Ciudadanos y de Coalición Canaria.

Aunque no celebran elecciones ahora, también Galicia, País Vasco y Cataluña tienen que renovar algunos puestos y están pendientes de designación los cinco de la Comunidad Valenciana, que celebraron sus autonómicas con las generales el 28A.

Ninguno de estos cambios pone en peligro la mayoría absoluta del PSOE, pero puede aumentar o reducir la representación de otros partidos. El más afectado va a ser Podemos, que en la pasada legislatura tuvo hasta 21 senadores pero que no logró ni un escaño en las generales, por lo que su presencia en el Senado depende por completo de los de designación. Sólo tiene asegurados ya uno por Cataluña y otro por Andalucía, que no celebran elecciones el domingo.

ICETA COMO EXCEPCIÓN

Una vez hecho el reparto por partidos, las formaciones presentan para el puesto a quien quieren y el resto respeta la elección permitiendo con el voto a favor o la abstención que las candidaturas salgan adelante. La excepción a esta costumbre parlamentaria ha sido la designación fallida de Miquel Iceta por el Parlamento catalán: lo propuso el PSC para sustituir a José Montilla, pero los partidos independentistas votaron en contra y lo rechazaron. El asunto está en manos del Tribunal Constitucional.

En los parlamentos de La Rioja y Madrid, los elegidos tienen que ser también diputados autonómicos y mantienen ese doble cargo público, aunque tienen que optar por uno de los dos sueldos. Los demás pueden ser personas ajenas a las asambleas legislativas.

Este sistema de reparto ha sido la oportunidad para que las nuevas formaciones hayan logrado estrenarse en las Cortes a través del Senado. Fue en esta Cámara donde Podemos y Ciudadanos consiguieron por primera vez parlamentarios nacionales en 2015, tras las autonómicas de ese año, y ha sido también aquí donde lo ha logrado Vox tras las andaluzas de diciembre.

COSIDÓ Y OTROS SENADORES EN EL AIRE

Varios senadores de designación autonómica tienen el escaño en el aire. A la inseguridad de qué resultado tendrá el partido y cuántos puestos podrá repartir, se suman otros factores internos, como la nueva dirección del PP o las disputas internas de Podemos.

El actual portavoz del PP en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó, es senador por Castilla y León pero su puesto está en entredicho desde que su nombre apareció en la 'operación kitchen'. El Comité Ejecutivo del PP decidirá el lunes si sigue siendo portavoz y las Cortes de Castilla y León decidirán en una semanas si lo mantienen como senador autonómico.

El vicepresidente primero del Senado en la pasada legislatura, Pedro Sanz (PP), perderá por su parte el escaño en cuanto La Rioja renueve al único senador autonómico que elige: no ha sido incluido en las listas a las elecciones autonómicas, no va a ser por tanto diputado en Logroño y no podrá ser designado.

Otros escaños que se tienen que renovar son los de los veteranos Juan José Lucas (Castilla y León) y Luisa Fernanda Rudi (Aragón), en el lado del PP, o de Marcelino Iglesias (Aragón) y Francesc Antich (Baleares), en el del PSOE.