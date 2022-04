El Congreso rechaza el giro de Sánchez sobre el Sáhara horas antes de su viaje a Marruecos

Apenas seis horas antes de que el rey de Marruecos, Mohamed VI, reciba a Pedro Sánchez tras la recomposición de las relaciones por el viraje del Gobierno respecto al Sáhara, el Congreso ha dado luz verde a una iniciativa que plantea la ratificación del apoyo a las resoluciones de la ONU sobre el conflicto. La propuesta la impulsaban Unidas Podemos, ERC y Bildu y la han apoyado todos los socios de la investidura, además del PP. Vox y Ciudadanos se han abstenido. La votación supone la constatación del rechazo del Parlamento al giro histórico imprimido por el presidente a la posición respecto a la excolonia española.

Solo el PSOE se ha posicionado en contra de la proposición no de ley, aunque inicialmente anunció que la apoyaría bajo la premisa de que el apoyo a la propuesta marroquí de autonomía del Sáhara no supone una vulneración de lo que hasta ahora ha defendido Naciones Unidas, ya que Sánchez sostiene que la solución debe ser “mutuamente aceptable por ambas partes”, a pesar de tomar partido por Marruecos. Los socialistas justifican su cambio en la dureza del discurso del portavoz de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, durante el debate.

“Nada salvo un cálculo mezquino y miope justificaría que no se defienda con la misma convicción el derecho del pueblo saharaui de determinarse libremente frente a las pretensiones colonialistas de Mohamed VI”, expresó Pisarello, que calificó de “perturbador” que Sánchez se refiera en su carta al rey de Marruecos como “aliado y gran amigo”. “Un Gobierno progresista no puede usar este lenguaje, no puede hacerlo sin violentar a sus bases a sus socios parlamentarios y sin convertir la realpolitik en un triste ejercicio de cinismo”, siguió antes de preguntarse: “¿Qué ocurriría si, tratándose de Ucrania, dijéramos que las propuestas de Putin son las más realistas, justas y creíbles que están sobre la mesa?”

Esa “subida de decibelios” de su socio es lo que esgrime el grupo que pilota Héctor Gómez para justificar el cambio en la posición. Hasta entonces había sostenido que los socialistas podían apoyar perfectamente la parte dispositiva de la proposición no de ley, que reza: “El Congreso de los Diputados ratifica su apoyo a las resoluciones de la ONU y a la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO), en el convencimiento de que solo el diálogo, la negociación y el acuerdo llevado a cabo de buena fe y de manera constructiva, conforme al Derecho Internacional, ayudarán a alcanzar una solución política justa, realista, viable, duradera y aceptable por ambas partes al conflicto político en el Sahara Occidental”.

Sin embargo, la parte dispositiva era muy dura contra el PSOE al asegurar que “una parte del Gobierno español ha modificado unilateralmente su posición en relación con el conflicto del Sahara Occidental, contraviniendo las resoluciones de Naciones Unidas y el propio Derecho Internacional”. También afea que Moncloa haya tomado esa decisión “sin haberla consultado ni compartido con ninguno de los grupos políticos del Congreso de los Diputados y contraviniendo el consenso mayoritario de la Cámara” y advierte de las posibles “consecuencias diplomáticas de esa actuación”. “Tampoco se deben olvidar las posibles consecuencias en el ámbito económico y energético que esta decisión podría acarrear”, reza el texto.

La iniciativa ha salido adelante con el voto favorable de Unidas Podemos –incluido el de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz– y el resto de socios de investidura, entre ellos ERC y EH Bildu, que también firmaban la proposición no de ley, y con el del PP, que critica las formas en las que se ha producido el cambio histórico respecto a la posición de España en el Sáhara. Vox y Ciudadanos se han abstenido. No obstante, las proposiciones no de ley no tiene efectos jurídicos prácticos más allá de suponer un pronunciamiento del Congreso. Los socios de la investidura llevan semanas avisando a Sánchez de que no cuenta con el apoyo del Parlamento para ese cambio. Y este jueves se ha visto en la votación.

A la salida del Hemiciclo, la diputada de ERC Marta Rosique ha valorado positivamente el resultado de la votación: “Es un claro aviso al presidente Sánchez en su viaje a Rabat”, ha expresado en declaraciones a los medios, en las que ha insistido en que “no tiene ni siquiera el apoyo del Congreso de los Diputados”. “Hemos presentado la misma iniciativa que se presentó en el senado hace un año. Aquella si la votaron a favor, ahora han cambiado de oposición y han decidido estar al lado del opresor. Al lado de aquellos que vulneran las resoluciones de las naciones unidas, 74 resoluciones, ni más ni menos”, ha dicho.

Rosique ha aprovechado para denunciar que el activista catalán Oriol Puig y el fotoperiodista David Melero han ido a visitar a la activista saharaui Sultana Jaya, “que lleva demasiado tiempo sufriendo torturas por parte de las autoridades marroquíes” y que, al llegar al país, “han recibido agresiones y han sido obligados a retornar a Catalunya”. La diputada de ERC ha incidido en que “estas situaciones no pueden quedar impunes y el Estado español no puede ser cómplice de ello”. “Con una votación como la de hoy se ha demostrado que el Congreso de los Diputados no apoya ser cómplice de estas vulneraciones”.

En la misma línea se ha pronunciado el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que ha dicho que la aprobación de esta iniciativa “aísla a Pedro Sánchez y rectifica su cambio de posición”. “Hoy el Congreso ha dejado clara que la postura mayoritaria es aquella que respeta las resoluciones de Naciones Unidas y la MINURSO. Esa es la posición del Estado español, y no otra”.

Iñarritu ha subrayado que este jueves se ha evidenciado que el cambio de postura del PSOE respecto al Sáhara “no entra en las resoluciones de la ONU”: “Hoy Sánchez acude a Rabat en absoluta soledad. Solo puede defender la posición que se ha ratificado en las Cortes Generales, cualquier otra será personal o del PSOE, pero no tendrá el apoyo mayoritario del Congreso”, ha zanjado.