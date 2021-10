El Constitucional estudiará si la Audiencia Nacional puede repetir el juicio contra Otegi por Bateragune

El Tribunal Constitucional decidirá si la Justicia española puede volver a juzgar a Arnaldo Otegi por el 'caso Bateragune'. Los jueces han decidido admitir a trámite el recurso del líder de EH Bildu contra la decisión del Tribunal Supremo de ordenar la repetición del juicio después de que los tribunales europeos determinasen que no había tenido un juicio justo en España. Otegi fue condenado a más de seis años de prisión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que no fue juzgado por un tribunal imparcial en la Audiencia Nacional.

El conocido como 'caso Bateragune' examinó el intento de reconstrucción de la ilegalizada Batasuna y la Audiencia Nacional impuso finalmente condenas de diez años de prisión a Otegi y a Rafael Díez Usabiaga, entonces dirigente del sindicato LAB, y de ocho años a otras tres personas. Posteriormente una dividida sala de lo penal del Tribunal Supremo rebajó la condena de Otegi a seis años y medio en 2012.

El líder abertzale, que abandonó la cárcel en marzo de 2016 después de cumplir más de seis años entre rejas, llevó su caso ante Estrasburgo y ganó. Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos entendieron que los acusados no habían tenido un juicio justo en la Audiencia Nacional por las sospechas de imparcialidad de una de las magistradas, Ángela Murillo. La jueza ya había sido apartada de un proceso contra Otegi en 2010 y el TEDH consideraba fundadas estas sospechas de imparcialidad en el juicio de Bateragune.

La decisión de Estrasburgo no fue acogida sin matices en Marqués de la Ensenada. Un pleno jurisdiccional de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, decidió en diciembre de 2020 que la solución no era absolverle sin más sino repetir del juicio en la Audiencia Nacional con un tribunal distinto sin Ángela Murillo. Explicó entonces el Supremo, con el apoyo de la Fiscalía, que "un defecto procesal no puede convertirse en una exención penal" y que Otegi debía volver al banquillo para tener un juicio justo en una causa en la que ya ha cumplido condena.

La última palabra está ahora en manos del Tribunal Constitucional, que acaba de admitir a trámite el recurso de Otegi contra esta decisión. Los magistrados entienden que el recurso del líder de EH Bildu "plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina constitucional". Otegi también había solicitado la suspensión cautelar y el Tribunal Constitucional tomará una decisión próximamente, que en caso de ser estimatoria frenaría los preparativos del juicio en la Audiencia Nacional.