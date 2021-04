Costa (Junts) prefiere una repetición electoral a un acuerdo Junts-ERC que "entierre" el 1-O

Presenta una demanda ante la ONU para determinar si el Estado ha vulnerado derechos de los miembros de la Mesa

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El exvicepresidente del Parlament y exdiputado de Junts Josep Costa ha manifestado este martes que prefiere una repetición de las elecciones catalanas a un acuerdo entre Junts y ERC que "entierre definitivamente el 1-O".

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha asegurado que no defiende la repetición electoral, y sí que la mayoría independentista del 14 de febrero que, por primera vez superó el 50% de los votos, se traduzca en un acuerdo que permita avanzar en la independencia.

"El país necesita Govern y estar bien administrado y gestionado, al margen de todas las trabas que pone el Estado para poder gobernar Catalunya. Pero si el precio es enterrar definitivamente el 1-O, esto es peor que unas elecciones", ha sostenido Costa, que en marzo anunció que dejaba la primera línea política.

Tras destacar que tampoco es partidario de que Junts invista al candidato de ERC, Pere Aragonès, y se quede en la oposición, Costa ha insistido en que la mayoría independentista lograda tras el 14F debe tener "consecuencias y debe dar lugar una estrategia compartida para avanzar hacia la independencia de todas las maneras posibles, sin descartar ninguna vía".

"No digo que tengamos que renunciar a algo. Si queremos hacer la independencia no podemos renunciar a ninguna vía, tenemos que intentarlas todas, pacíficas y democráticas. Me cuesta ver a un Govern sin hoja de ruta", ha subrayado Costa, que lamenta que, a su juicio, no se haya dado la importancia que merece haber superado el 50% de los votos.

Así, ha reconocido que no es optimista en relación a las negociaciones entre Junts y ERC y cree que la política y el independentismo están en un "callejón, y no encuentran el camino para salir de la jaula jurídica que es el Estado".

El exvicepresidente del Parlament ha apuntado que sospecha que ocupó esta posición en la anterior legislatura porque "no había voluntarios para ponerse en la línea de represión", cargo desde el que esperaba combatir las estrategias del Estado y no encontrarse con que debía lidiar con independentistas.

Sin identificar si se refería a los republicanos, tras apuntar que también ha tenido desacuerdos con el PDeCAT y que le sorprende la posición actual de la CUP, ha asegurado que ERC es el partido que más veces ha votado a lo largo de su vida y con el que más se identifica desde el punto de vista social.

ESTRASBURGO Y NACIONES UNIDAS

También ha anunciado que el lunes presentó una demanda al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra el Estado para que determine si el Tribunal Constitucional (TC) ha vulnerado los derechos fundamentales de los miembros de la Mesa del Parlament.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya admitido a trámite la querella contra él y el resto de miembros de la anterior Mesa del Parlament, Costa ha recalcado que está dispuesto a afrontar cualquier responsabilidad y que le "preocupa poco" que lo puedan inhabilitar.

"Si no hubiera aceptado la disposición a ser inhabilitado, ya no hubiera aceptado estar en la Mesa. Nadie debería estar en la Mesa si tiene miedo de ser inhabilitado", ha indicado Costa, que ha añadido que hubiera preferido ser inhabilitado por investir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que por tramitar resoluciones en relación al proceso independentista.