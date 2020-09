COVITE critica que Iglesias se reúna con Bildu para negociar los PGE porque supone "blanquear al brazo político de ETA"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha criticado al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por la reunión que tiene este miércoles con EH Bildu para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha afirmado que este encuentro supone "blanquear al brazo político de ETA".

COVITE ha censurado en un comunicado que el Gobierno "esté dispuesto" a negociar los Presupuestos con Bildu porque se trata de un partido que "se niega a condenar el terrorismo y que mantiene vivo el discurso totalitario y excluyente de ETA".

Así, ha cargado contra Iglesias por intentar unir al proyecto político del Gobierno a la única formación que, a su juicio, "sigue justificando la violencia terrorista, el asesinato, el secuestro, la extorsión y la persecución de personas como herramientas para lograr objetivos políticos".

"Sabemos perfectamente la solución que quiere EH Bildu para los etarras presos: su excarcelación. Siempre han reclamado impunidad para los etarras porque defienden que sus crímenes fueron justos y necesarios. Es indigno y humillante que el Gobierno se siente a negociar con la izquierda abertzale con esta condición encima de la mesa", ha señalado la presidenta del colectivo, Consuelo Ordóñez.

Ordóñez ha advertido que el derecho de las víctimas a la justicia "no puede ser la moneda de cambio" para obtener apoyos en los PGE y ha afeado sobre Bildu que "no es una formación política democrática porque siguen justificando cientos de asesinatos y la persecución totalitaria a quienes no comparten su proyecto político".

En esta línea, ha llamado a los representantes públicos a no tratarles "como un partido político más con el que se pueden acordar cuestiones tan importantes como unos Presupuestos". "Normalizar a EH Bildu entraña otro grave peligro, que es dificultar o incluso impedir la necesaria lucha contra la radicalización violenta ultranacionalista que se da en el País Vasco y en Navarra", ha alertado el colectivo.

"Este mismo sábado hemos visto cómo en Bilbao honraban a etarras muertos en la vía pública. La izquierda abertzale no solo no reniega de su pasado terrorista y criminal, sino que lo reivindica y se enorgullece de él", ha reprobado Ordóñez.

En este contexto, COVITE ha exigido al Gobierno a que no ceda ante los "chantajes" de la formación por ser estos los "cabecillas de la mafia etarra" y porque sus políticas no son otras que "lograr el proyecto político de ETA y la impunidad para quienes han asesinado".

Además, Ordóñez ha sugerido a Iglesias que cuando esté sentado con Bildu recuerde que su hermano Gregorio Ordóñez hoy no puede hacer política porque "lo mataron los terroristas de ETA a quienes todavía hoy la izquierda abertzale defiende y justifica".