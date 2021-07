Cuca Gamarra acusa a Pedro Sánchez de querer controlar el Poder Judicial

La Manga del Mar Menor (Murcia), 22 jul (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer "utilizar y controlar" la justicia para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Bolaños aseguró este miércoles que la llamaría PP para reiniciar esas negociaciones y este jueves Sánchez ha afirmado desde Estados Unidos que no va a recuperar la reforma que pretendía cambiar las mayorías para renovar el CGPJ, pero ha pedido al líder del PP, Pablo Casado, que reflexione para levantar un bloqueo que debilita a las instituciones.

A preguntas de la prensa sobre esta cuestión, Gamarra ha expresado que "el PP nunca ha bloqueado nada", sino solo ha demandado "garantías de que se cumplían los estándares europeos de independencia" y de "no politización de las instituciones".

"Esa es nuestra posición y en la que tendría que estar un buen presidente de España, pero a uno que quiere utilizar y controlar otro poder evidentemente no le acompañará en esa operación el PP", ha señalado.

Gamarra, que se encuentra en La Manga del Mar Menor participando en los cursos de verano del PP de la Región de Murcia, ha lamentado que Sánchez no vaya a ser recibido por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y considerado que "con Sánchez y en política internacional España vuelve a perder absolutamente todo su peso".

Sobre la decisión judicial de suspender el rescate de 34 millones de euros a la empresa Plus Ultra, ha afirmado que Sánchez debe dar explicaciones, porque es "dudoso que la propiedad sea española, está más que probada su insolvencia y no puede acceder a ese fondo de 10.000 millones que no llegan a las empresas que lo necesitan".

Ha demandado varias medidas para los ayuntamientos, como un plan de pago a proveedores para que puedan satisfacer los importes de sus facturas "a autónomos y empresas que trabajan con ellos diariamente", porque "sus fondos son fundamentales para su subsistencia".

También una partida de 4.000 millones de euros para compensar el dinero destinado a la pandemia de coronavirus por los consistorios.

Además, ha solicitado un aplazamiento en dos años de la devolución de la liquidación de 2020 y un posterior fraccionamiento en un plazo de diez años, "como se hizo en 2012 para las liquidaciones de 2007 y 2008".

Sin embargo, ha estimado que "lo justo" sería "que se condonase esa deuda porque viene a compensar lo que las administraciones más cercanas a los ciudadanos han estado haciendo para que todos ellos pudieran superar la pandemia".