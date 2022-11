Cumbre “socialpatriota” de desencantados con Olona en la finca donde se crio Primo de Rivera

El pasado 4 de noviembre muchos militantes y algunos dirigentes y exdirigentes de Vox que a lo largo de estos años han ido abandonando el partido de Santiago Abascal por discrepancias con la cúpula nacional, contenían el aliento. Ese viernes la exdiputada del partido de extrema derecha y excandidata a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, convocaba a los periodistas en el Palacio de Linares de la madrileña Casa de América para desvelar por fin sus planes, después de haber protagonizado una gira por diferentes provincias españolas para impartir conferencias jurídicas –principalmente sobre la inconstitucionalidad de los estados de alarma–, rodeada siempre de una gran expectación.

Olona inicia la batalla para disputar a Vox la hegemonía de la extrema derecha

Las charlas en Murcia, Sevilla, Granada o Málaga le sirvieron para continuar en el foco mediático mientras alimentaba el misterio sobre su futuro, logrando con ello despertar un gran nerviosismo en Vox, donde estaban convencidos de que Olona estaba dispuesta a abanderar un nuevo proyecto político. Y si eso se materializaba, dividiría al electorado de la derecha y pondría en peligro el avance de su antigua formación. Según los cálculos que hicieron algunos de sus antiguos compañeros después de comprobar la “enorme corriente de simpatía” que la exdiputada arrastraba, como creen que demostró durante el Camino de Santiago que realizó este verano, uno de cada tres votos de Vox podrían ir a parar a ese hipotético proyecto de Olona.

Pero finalmente no fue así. La puesta de largo de Olona aquel 4 de noviembre consistió en anunciar que había creado una Fundación Iberoamericana, que extendería a España y cuya primera sede ya había abierto en Panamá, para “dar la batalla ideológica contra la ideología de género”. De la creación de un nuevo partido o plataforma electoral nada de nada. La idea de ir a la confrontación directa con Vox en las próximas citas electorales quedaba aparcada, al menos de momento.

La desilusión de muchos de sus seguidores fue grande. Tanto es así que ahora un nutrido grupo de los que confiaban en ella, además de dirigentes de partidos escindido de Vox, se ha dado cita este fin de semana –que coincide con el 20N, el aniversario fallecimiento del dictador Francisco Franco– en Jerez de la Frontera (Cádiz) en una finca que fue propiedad de la familia Primo de Rivera, y en la que pasó su infancia el fundador de la Falange, José Antonio. En la actualidad la finca es un exclusivo club privado que se dedica a albergar competiciones de polo y es propiedad de José Luis Caballero, el empresario que apadrinó la conferencia de Olona en Málaga. En la finca se celebrará este fin de semana lo que se ha anunciado como “una gran cumbre 'socialpatriota'”.

El propio Caballero asegura que ha puesto al servicio de ese encuentro la finca porque cree que “tiene la simbología histórica ideal para ser el escenario de una ambiciosa iniciativa que podría al fin vertebrar a todos los partidos 'socialpatriotas' que, pese a las buenas intenciones de sus líderes, se hallan lejos de poder librar batalla efectiva contra quienes dentro de las instituciones corrompen el poder y falsean los ideales”. La convocatoria se ha publicitado en Alerta Digital, un periódico online de tinte ultraderechista dirigido por el empresario de la comunicación malagueño Armando Robles, que ha sido acusado en diversas ocasiones de extender bulos. Robles es conocido por sus soflamas contra los inmigrantes, las feministas y por sus sistemáticos ataques a políticos o personalidades de todo pelaje, siendo en más de una ocasión detenido y acusado de delitos de odio.

El objetivo es concurrir a las elecciones

Según adelantan los promotores del encuentro en la finca jerezana, “se trata de una cumbre que puede ser el núcleo embrionario de una estrategia conjunta y de unidad de acción de los socialpatriotas españoles, de cara a una concurrencia en coalición a las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales, luego de la estafa política que ha supuesto Vox y las poco claras intenciones que ya se perciben en Macarena Olona y en algunas personas de su entorno”. De ahí que se haga un llamamiento a “los desencantados” con la exdiputada, ya que los convocantes creen que “tienen ahora la oportunidad, con generosidad y amplitud de miras, de aparcar sus diferencias y ponerse de acuerdo en una estrategia conjunta”. “El socialpatriotismo será sin duda mucho más fuerte desde la pluralidad y la transversalidad”, aseguran, añadiendo que “es la hora de demostrar el compromiso ético por España, lejos de partidos estafa y de fraudulentos liderazgos con vocación vedetista”.

Entre los invitados al eventos figuran el presidente nacional de Valores y padre del pin parental, Alfonso Galdón; el ex responsable económico de Vox Asturias, Fernando Pradilla; el presidente de España Suma, José Manuel Martínez Ayala; así como varios ex dirigentes provinciales del partido de Abascal y una nutrida presencia de miembros de la Plataforma Antigestora de Vox Málaga, encabezados por Antonio Pulido. También estaba anunciada la presencia de dos diputados de Vox en la Asamblea de Murcia, ahora en el Grupo Mixto: Juan José Liarte y Francisco Carrera. Pero Liarte ha adelantado a esta redacción que ha declinado la invitación por razones “de trabajo y personales”. Por su parte, Alfonso Galdón, que fue dirigente de Vox en Murcia, asegura que acude “dispuesto a escuchar” las propuestas que se hagan para ver “si se puede trabajar en algo conjunto” pero que cualquier decisión que tome tendría que ser refrendada antes por el Comité Ejecutivo Nacional de su partido.

Según dicen los organizadores, el evento ha suscitado además “el interés de algunos medios internacionales, entre ellos Izvetia, el periódico con mayor tirada en Rusia, cuyo corresponsal en España, Mikjail Blokhin, estará presente”.

“Olona es como Belén Esteban, que busca los focos”

El que se explaya en explicar lo que pretende con la cumbre es José Luis Caballero, sobre el que Alerta Digital asegura que “como muchos españoles, este empresario vio en el supuesto proyecto político de Macarena Olona una posible e ilusionante oportunidad para redefinir el papel de una alternativa patriota en España, y su decepción hoy es grande”. Y es que, en opinión de Caballero, “un proyecto no puede depender de la libre voluntad, a veces descarriada, de una sola persona”, como la alicantina, a la que reprocha que “haya rehusado contar con un equipo bien pertrechado ideológicamente y de probada experiencia gestora, para rodearse de un puñadito de aduladores y palmeros”.

“Olona –afirma en conversación con elDiario.es– es una persona mediática, pero ni es líder ni tiene capacidad organizativo ninguno porque, además, no sabe lo que quiere”. De ahí su ausencia en esta cita. “Ella no defiende lo que nosotros defendemos. Ella es una más del sistema”, señala. El empresario, que patrocinó la conferencia de la exdirigente de Vox en Málaga, se indigna ahora: “Yo ya le he dicho que lo de su fundación en iberoamérica es muy bonito pero que en España hay cosas más graves y hay que encabezar la bandera de la regeneración política. Por eso me he desvinculado como otros muchos de ella”. Por eso dice que le planteó crear “una organización política paralela a su Fundación”, pero –añade– “ningún proyecto puede estar encaminado a cómo se levante cada día el líder, si con el pie izquierdao o con el pie derecho”. “Ella ha querido montar su chiringuito con la Fundación, le gusta el exhibicionismo, los focos. Macarena es como Belén Esteban”, zanja.

Para calentar motores, Caballero, que es el que está organizando todo, avisa que de momento van a convocar “una gran movilización contra el Gobierno de España”, un movimiento “en el que caben gente de derechas y gentes de izquierdas” para “derrocar al Gobierno de Sánchez que se ha adueñado de las estructuras del Estado”. “Vamos a bloquear el Congreso de los Diputados. Lo rodearemos, Vamos a paralizar el país juntos, con los camioneros, todos juntos. Ese a es la línea de trabajo nuestra”, afirma.

El empresario incluso asegura que en ese gran movimiento participará también el colectivo Democracia Real Ya, que se dio a conocer durante el 15M, que acudirá con una representación a la cita jerezana. “Sera un fin de semana histórico. Voy a conseguir unirlos a todos contra la oligarquía que gobierna España y que se firme la gran coalición”, sentencia.

Mientras tanto, Macarena Olona sigue con su hoja de ruta dando a conocer su Fundacion Igualdad Iberoamericana cuya principal misión, según avanzó el día de su presentación en Madrid, es la de derogar la actual ley de género a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que será llevada al Congreso y para la que necesita 500.000 firmas. El martes que viene, día 22, la exdirigente de Vox viajará a Roquetas de Mar, en la provincia de Almería, donde explicará su proyecto y animará a los asistentes a que apoyen su propuesta