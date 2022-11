Olona evita el choque directo con Vox y reduce su proyecto a una plataforma contra las políticas de igualdad

Macarena Olona no parece tener prisa. Desde que abandonó la militancia en Vox, hace ahora algo más de tres meses, ha medido con sumo cuidado sus pasos y ha dosificado también las puyas contra los dirigentes de la cúpula del que fue su partido, a los que no perdona el trato que le dispensaron cuando decidió anunciar que abandonaba la política “por razones de salud”. La exdiputada no oculta que le causó “mucho daño” que ni siquiera la creyeran y que se dedicaran a lanzar “bulos” y ataques sobre su persona para desprestigiarla. Pero ahora dice que su nuevo proyecto, que presentó este viernes en Madrid (en la Casa de América, como símbolo de sus lazos con el continente), no responde en absoluto a una vendetta contra la formación de Santiago Abascal, con el que no habla desde que se marchó.

Olona deja aparcada para más adelante la confrontación directa con la que fuera su casa, de la que fue una rutilante, para cuando compruebe los apoyos que la ciudadanía otorga en las urnas a la formación de extrema derecha en los comicios municipales y autonómicos del próximo mes de mayo. Será entonces cuando decidirá si impulsa un partido y se presenta a las generales para medirse con Vox.

Lo suyo, de momento, es algo más personal: un lobby –la Fundación Igualdad Iberoamericana– que actuará en toda Latinoamérica, pero también en España, contra la “criminal ideología de género” que, a su juicio, está “destruyendo” a miles de familias a las que ella defenderá y tratará de “unir en una sola voz”. Porque Olona dice que quiere “representar la voz del pueblo”, y para ello dedicará todo su tiempo en los próximos meses a dar la “batalla cultural e ideológica” contra la “bazofia” que, en su opinión, capitanea en nuestro país la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Para hacerlo más gráfico apuntó durante la comparecencia ante la prensa en la que presentó su proyecto que, por ahora, el “único partido” que va a disputar es el de “47 contra 573”. Es decir, “47 millones de españoles contra 573 millones de euros” que, dijo, el Gobierno inyecta al departamento de la dirigente de Podemos. “La ideología de género es una amenaza que pretende crear otra civilización. Estamos ante una nueva colonización ideológica”, remarcó.

Una ILP en el Congreso contra la “ideología de género”

Aunque por ahora no tiene en mente protagonizar ningún choque frontal con Vox, lo que sí planea es volver de alguna manera al Congreso. “No me marcho a casa”, dejó claro. Por eso anunció que impulsará una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) precisamente contra esa “ideología de género”, que será muy similar a la proposición de ley que Vox no consiguió sacar adelante en febrero del año pasado y en la que proponía derogar la Ley contra la Violencia de Género y sustituirla por otra Integral de Violencia Intrafamiliar.

Y es que Olona insiste en afirmar que “la violencia no tiene género” y que los hombres se han convertido en víctimas del “hembrismo” de las “feministas progres”. Con el fin de recabar el medio millón de firmas que requiere una ILP, su equipo se dedicará a partir de ahora a recorrer España. Para costearlo, pondrá en marcha una campaña de crowdfunding. Olona está convencida de que logrará su propósito y de que dentro de como mucho nueve meses podría regresar a la tribuna del Congreso a defender la ILP, si es que pasa los trámites preceptivos.

La abogada del Estado –cuya excedencia termina en diciembre– adelantó que está buscando en Madrid un local para centralizar todas sus actividades y poder albergar a su equipo de colaboradores, y en el que atender a la vez a los voluntarios que se acerquen a aportar su “granito de arena”.

En su puesta de largo en el Palacio de Linares de la Casa de América, Olona quiso también salir al paso sobre el gran misterio que rodea la financiación de su proyecto. No solo de la fundación –cuya página web está “en construcción”–, sino de los gastos de toda la intensa actividad que está desplegando por España desde que se fue de Vox: conferencias y charlas por varias provincias así como viajes a Panamá y a EE UU.

Su versión es que todo se lo paga de su bolsillo, de los ahorros conseguidos durante sus años como diputada y por su trabajo. Su fundación, de la que ella es presidenta, y la primera sede que ha inaugurado en Panamá, se han pagado con 10.000 dólares puestos por ella, según dijo. Dinero con el que tiene previsto abrir otras sedes en diferentes países hispanoamericanos, además de Panamá, entre ellos Argentina, Venezuela y México.

Se financia todo de “sus ahorros”

Precisamente en Panamá falleció su padre, un empresario con el que Olona ya desveló alguna vez que no mantenía una buena relación y del que asegura que ha renunciado a su herencia. infoLibre publicó este jueves que “el gran aliado de Olona” se llama Roberto Rollón García. Un empresario que “con el ladrillo y el negocio de los hoteles ha alcanzado allí [en Panamá] un notable éxito, pero que aparece vinculado en España a una sociedad incluida en la lista de morosos de Hacienda: Urbanizaciones Rhiconsa SA, también del sector inmobiliario e incorporada por la Agencia Tributaria (AEAT) en 2015 a la relación de grandes deudores”.

“En 2019 –asegura infoLibre–, el último ejercicio del que hay cuentas de Rhiconsa, Rollón ostentaba el 10% de las acciones. En junio de este año, la firma seguía sin pagarle a la Agencia Tributaria 1.072.841,36 euros”.

La exdirigente de Vox también aseguró en su comparecencia de este viernes que no ha recibido ayuda del exbanquero Mario Conde, con el que no tiene más trato, según dijo, que el de haberle visto en tres ocasiones, dos de ellas en unas recientes conferencias en Sevilla. Y por si alguien tenía intención de insistir, despejó: “No hay financiación de Venezuela ni de Irán”.

Olona, que no oculta su satisfacción por la expectación mediática que está despertando, reconoció en conversación informal con los periodistas que, a pesar de no haber hablado con Abascal ni con los principales integrantes de la dirección de Vox que la defenestró, sí ha mantenido “contactos discretos” con otros compañeros y compañeras del partido a los que les ha trasladado que “no es el momento de inmolarse”.

“El tiempo pone a todo y a todos en su sitio. Muchos han querido que me fuese a mi casa con la cabeza gacha, literalmente. Pero lamento generarles esa inquietud, porque no me marcho a casa”, había asegurado previamente.

La exdiputada no duda de que después de las municipales y autonómicas más de uno dará la espalda a Abascal, como ya lo están haciendo algunos cargos autonómicos en Catalunya, Galicia o Extremadura, y llamarán a su puerta. Olona, de hecho, cuenta con el apoyo de algunos rebotados del partido de Abascal. Al acto de este viernes acudió uno de ellos, Ricardo Morado, que encabezó la lista por A Coruña como candidato de Vox a la Xunta, aunque se trataba de una convocatoria para la prensa. Con todo, Olona tuvo una claque que la aplaudió tanto al llegar a la Casa de América como al irse.