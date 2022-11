La CUP pide ayudas al flamenco y Compromís la reindustrialización de Jaén: las enmiendas de Teresa Rodríguez a los Presupuestos

En una de las enmiendas presentadas en el Congreso a los Presupuestos Generales del Estado por parte de la CUP, puede leerse: “En torno al 95% de los artistas del mundo del flamenco desarrollan su actividad artística en los tablaos, por lo que la paralización de sus actividades pone en peligro además de la fuente de ingresos de estos artistas la propia difusión de esta expresión artística y cultural fundamental para entender la cultura andaluza”. Y por eso los independentistas catalanes reclaman al Gobierno que comprometa una partida de cinco millones de euros que sirvan de rescate al sector.

En otra enmienda de Compromís, el grupo valenciano exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez que incluya en sus cuentas de 2023 un plan de reindustrialización de la provincia de Jaén: “Linares fue durante décadas el motor industrial de la provincia de Jaén y uno de los polos industriales más importantes de Andalucía”, expone el texto, que añade que “el cierre y desmantelamiento de las principales factorías ha tenido consecuencias demoledoras para la economía de la comarca y para su empleo, con un paro juvenil que rara vez se sitúa por debajo del 50% y en la que las condiciones para desarrollar un proyecto de vida son cada vez más difíciles”. Los de Joan Baldoví proponen para ello una inversión de 15 millones de euros.

Como estas, hasta 41 enmiendas de marcado carácter “andalucista” han sido introducidas a las cuentas gracias a los diputados de la CUP, Compromís y el BNG, los grupos parlamentarios que han accedido a prestar su representación parlamentaria a Adelante Andalucía, la formación política liderada por Teresa Rodríguez. Los gallegos, por ejemplo, piden para los Presupuestos una inversión que mejore técnicamente la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Matalascañas, muy próxima al Parque Nacional de Doñana y, por tanto, una amenaza ecológica.

“Andalucía está infrarrepresentada en las instituciones donde también se determina su futuro”, aseguró la parlamentaria andaluza la semana pasada durante una visita al Congreso para explicar sus enmiendas. Rodríguez sostiene que, por mucho que los grandes partidos políticos cuenten con hasta 61 diputados andaluces, en su opinión todos ellos se posicionan “conforme a los intereses de su partido y no de Andalucía”.

En realidad, lo que ha hecho Adelante Andalucía en los Presupuestos es recurrente entre partidos minoritarios que no tienen representación. Para las cuentas del año que viene, por ejemplo, Compromís ha prestado ayuda a formaciones como Nueva Canarias, Chunta Aragonesista, MDyC de Ceuta, Coalición por Melilla y Partido Castellano, además de las enmiendas de Teresa Rodríguez. “Lo hemos hecho porque entendemos que este es un estado plurinacional y no hay mejor colaboración que la que se hace de igual a igual. Para nosotros, nadie conoce mejor las necesidades de cada pueblo y ciudad que las fuerzas territoriales y, mientras ellos no puedan defender sus intereses en Madrid, Compromís será su canal”, sostienen los de Baldoví.

Rodríguez también entregó sus 41 enmiendas a los 61 diputados andaluces que hay en el Congreso -de PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos- para posibilitar que cualquiera de estas grandes formaciones haga suya algunas de sus propuestas. Aunque nadie espera que esta vía sea productiva. La dirigente andalucista está convencida de que “un partido de ámbito estatal no puede defender los intereses de Andalucía”, por eso su estrategia pasa por apoyarse en formaciones pseudo nacionalistas para introducir sus reivindicaciones para Andalucía en los Presupuestos Generales.

Adelante Andalucía también ha conseguido que se registren enmiendas para llevar a cabo todo un plan de transporte ferroviario público entre provincias andaluzas peor conectadas con inversiones en trenes de Cercanías y Media Distancia, principalmente en Andalucía Oriental. Y se hace hincapié en el problema endémico andaluz de la desaparición de fábricas. Los de Rodríguez piden que inversiones para reactivar plantas de trabajo como las de Abengoa en Sevilla o Airbus en Puerto Real.

La hoja de ruta inmediata de Adelante Andalucía pasa en primer lugar por organizar las candidaturas de las elecciones municipales de mayo, aunque la formación andalucista no pierde de vista la convocatoria de las generales. Teresa Rodríguez y el conjunto de su organización política trabajan ya en la presentación de una candidatura que les permita tener representación en el Congreso en la próxima legislatura, como ya pasa con otro muchos partidos regionalistas o autonómicos en territorios como Catalunya, Euskadi, Galicia, Navarra, Canarias, Asturias, Cantabria o Teruel.