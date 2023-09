Daniel Viondi, el concejal del PSOE expulsado del Pleno por dar palmadas en la cara a Almeida que ya amenazó a un portavoz de Podemos en 2018

Hace unos años, en 2018, su nombre salto a los titulares de todos los periódicos por encararse con el diputado de Podemos Alberto Oliver, al que amenazó con “arrancarle la cabeza”. Fue justo después de una comisión de Transportes celebrada en la Asamblea regional. Daniel Viondi era por entonces diputado regional y ya dejó patente su genio y malos modales. Este jueves, durante el Pleno de Cibeles, el edil socialista ha vuelto a protagonizar un episodio más que reprobable al acercarse al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para tocarle la cara tres veces con la mano. Lo ha hecho tras intervenir por segunda vez en el debate de una iniciativa para renombrar el Antiguo Canódromo de Carabanchel en honor de la futbolista Jennifer Hermoso, ante el estupor no solo del regidor, que le ha recriminado su acción con enfado, sino de todos los demás ediles del Ayuntamiento. El resultado ha sido su expulsión del hemiciclo por parte de Borja Fanjul, el presidente del Pleno, perteneciente al PP.

Poco después el propio Viondi pedía en su perfil de Twitter disculpas al regidor. También se vio obligada a hacer lo propio la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, que lamentó la actitud de su concejal. El PSOE de Madrid, que lidera Juan Lobato, no ha tardado mucho en reaccionar y poco después de estas disculpas el propio Viondi anunciaba también en la misma red social que dejaba su acta de concejal.

He comunicado a mi partido que en las próximas horas dejaré mi acta de concejal.



He pedido disculpas públicas e intentado de forma personal pero no ha sido posible. — Dani Viondi (@Viondi) 28 de septiembre de 2023

Pero su gesto fue considerado de inmediato como “amenazante” por parte del Grupo Popular, que no tardó mucho en disparar contra Pedro Sánchez asegurando que “la chulería” del concejal socialista es “marca de la casa”. El propio Almeida recordó en ese momento su pasado: “El señor Viondi ya amenazó a un diputado con que le iba a arrancar la cabeza. Es usted un violento en los plenos y no se lo voy a permitir. No me vuelva a tocar jamás la cara”, le soltó el alcalde

El exceso de chulería que ha sufrido hoy Almeida por parte de Viondi es marca de la escuela de Pedro Sánchez. pic.twitter.com/7EeBGIOQLa — Partido Popular (@ppopular) 28 de septiembre de 2023

Viondi empezó su trayectoria política precisamente en el Ayuntamiento de Madrid en donde coincidió con Pedro Sánchez con el que pronto llegó a tener cierta complicidad ya que ambos son amantes del baloncesto. Desde entonces se le ha encuadrado en el grupo de Sánchez del PSOE de Madrid convirtiéndose en la mano derecha de Mercedes González como secretario de coordinación. En el partido recuerdan cómo intentó, sin éxito, ser secretario de Organización en el pasado. En las elecciones de 2019 salió elegido diputado nacional por Madrid.

Su poca simpatía por Almeida la ha dejado patente en las redes sociales en donde ha comparado al regidor con 'Miniyo', uno de los personajes de la película Austin Powers. También señaló que “Putin es un principiante comparado con el PP y el uso de Telemadrid”.

Curiosamente en febrero de 2021 el propio Viondi proclamaba en Twitter: “Con violencia no se llega a ningún sitio”. El episodio con Oliver no le trajo consecuencias pese a que los dos parlamentarios casi llegan a las manos aquel día en los pasillos de la Asamblea regional. Ahora el haber palmeado la cara de Almeida le ha costado su cargo en el Ayuntamiento de Madrid y posiblemente el fin de su carrera política interna en el PSOE.