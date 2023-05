Diputados de la derecha responden “sí” cuando Sánchez pregunta si volverían a acusar a Zapatero de traicionar a las víctimas

“¿Serían capaces de repetir que Zapatero traicionó a las víctimas de ETA?”. La pregunta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la bancada de la derecha en el Congreso ha recibido un sonoro “sí” de los diputados de PP y Vox presentes este miércoles en la sesión de control. “¿Serían capaces de repetir que Rubalcaba era cómplice de ETA?”, ha proseguido Sánchez. “¿Serían capaces de repetir, como dijo Mariano Rajoy, que tenía la convicción moral de que ETA estaba detrás de los atentados del 11M?”, ha insistido el presidente del Gobierno, que en esta última ocasión no ha recibido más respuesta que el silencio de los parlamentarios que tenía enfrente.

“Ustedes hace declaraciones infames que luego no son capaces de sostener”, ha afeado el jefe del Ejecutivo al PP que ha aprovechado este miércoles una nueva ocasión para convertir el debate parlamentario en un intercambio sobre la banda terrorista que dejó las armas hace 12 años y que se disolvió hace más de cinco. “Ustedes no tienen más argumento que ETA pero ETA ya no existe. Fue derrotada hace 12 años por la democracia y fue derrotada por un Gobierno socialista aquí y un gobierno socialista en Euskadi. No lo pueden aceptar”, ha respondido Sánchez a las preguntas de la portavoz del PP, Cuca Gamarra.

La secretaria general del principal partido de la oposición ha recurrido a su turno de preguntas en la sesión de control al presidente para recordar a Sánchez que en campaña electoral dijo que no pactaría con EH Bildu. “Hoy es su socio preferente, el elegido para presentar su ley de vivienda, el notario de la ley de memoria democrática. ¿Van a romper con EH Bildu? ¿Cuándo va a decir la verdad a los españoles?”, le ha cuestionado la portavoz. “¿Va a romper con EH Bildu o con la decencia?”, ha insistido en línea con el cara a cara que mantuvo ayer Sánchez con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, marcado por la retirada de las listas al 28M de los candidatos de la izquierda abertzale que cumplieron sus condenas por delitos de sangre como parte de ETA.

Gamarra ha preguntado al presidente si va a exigir a EH Bildu la renuncia también del resto de condenados por delitos relacionados con el terrorismo que figuran en esas listas. “Sánchez y Aizpurua [Maite, portavoz de EH Bildu en el Congreso] han dilapidado los valores democráticos. De EH Bildu nos lo podíamos esperar todo, pero de un presidente del Gobierno y de un secretario general del PSOE, no”, ha seguido con el hilo de reproches la diputada del Partido Popular.

“¿Cuando en 2015 había condenados en que habían cumplido sus penas en las listas municipales no dijeron nada y ahora ponen el grito en el cielo? ¿No es eso un ejemplo del mayor cinismo que siempre ha tenido el PP a la hora de utilizar el dolor de las víctimas? ETA fue derrotada por gobiernos socialistas y eso es lo que no pueden soportar”, ha reiterado el presidente del Gobierno.