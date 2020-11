El PSOE advierte al PP de que votar en contra de los PGE "equivale a permitir que el virus venza la partida"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha advertido al Partido Popular de que votar en contra de estos Presupuestos Generales del Estado (PGE) "equivale a permitir que el virus venza la partida, gane la partida a la salud, a la economía, al empleo y al bienestar social de los españoles".

Así lo ha manifestado este lunes el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, en declaraciones desde la sede de Ferraz. "Va a haber que elegir en la votación de los Presupuestos: o ganamos al virus o el virus gana la partida a los españoles", ha sentenciado.

En este sentido, ha asegurado que son unos Presupuestos "para vencer al virus, recuperar la economía y proteger a los colectivos más vulnerables" y ha alertado de que sin ellos se corre "el riesgo" de perder los 27.000 millones de euros de los fondos de reconstrucción europeos.

Por ello, el socialista ha mandado un mensaje "muy claro" al PP a las puertas de estas dos semanas "decisivas": "Sabemos que no son los Presupuestos que hubiera hecho la derecha, no son los presupuestos de la austeridad, no son los presupuestos de los recortes".

No obstante, Simancas ha incidido en que ahora "sólo hay dos opciones, o se está con el Gobierno contra el virus o se apuesta por desgastar al Gobierno en alianza con el virus".

"Queremos que Casado, por una vez, se ponga del lado del Gobierno, del interés general de los españoles, para vencer al virus. Ya no hay justificación, ya no hay excusa posible para apoyar estos Presupuestos", ha subrayado.

En este punto, el portavoz socialista ha hecho un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que respalden unos Presupuestos que "ayuden a sacar adelante el país". "Estamos muy orgullosos de presentar los Presupuestos más ambiciosos de la historia para la modernización y la justicia social en España", ha concluido.