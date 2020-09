El Senado rechaza la ley del PP para recuperar el delito de referéndum ilegal al que se comprometió Sánchez

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Senado ha rechazado este miércoles una proposición de ley presentada por el Partido Popular para recuperar el delito de convocatoria de referéndum ilegal, y que proponía penas de cárcel de 8 a 10 años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo a la autoridad que convocase ese referéndum ilegal.

La iniciativa, que los 'populares' ya habían planteado infructuosamente en el Congreso de los Diputados, ha decaído con el voto en contra de los socialistas. En concreto, la proposición ha sido rechazada por 156 votos en contra, recibiendo 106 votos a favor.

La votación de la proposición 'popular' se ha producido después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase en la campaña electoral de las generales de noviembre que recuperaría el delito de organización de referendos ilegales.

Eso mismo le ha recordado el senador 'popular' Carlos Floriano, que no cree que su propuesta fuese fruto de una "declaración acalorada". "Pero sus preocupaciones ahora son otras, quizás en la forma en que se da salida a los presos del procés o el indulto por la puerta de atrás", ha lamentado.

Precisamente, Floriano ha cargado contra el Gobierno después de anunciar que los indultos del procés comenzarán a tramitarse la próxima semana. "Es un pago por la investidura y por los Presupuestos. Eso es instaurar los privilegios, leyes ad hoc a quienes interesa por mantener el poder", ha espetado, provocando los aplausos de la bancada 'popular'.

Con todo, el propio Floriano ha apelado al PSOE y al bipartidismo para tratar de lograr su apoyo. "El bipartidismo fue capaz de armar el tejido constitucional con derechos y libertades de los que hemos disfrutado con derechos y libertades. Y debemos seguir disfrutándolos y dejárselo a nuestros nietos. Es importante que anticipemos la respuesta", ha asegurado.

La respuesta por parte del Grupo Socialista ha venido por parte de Artemi Rallo, que ha preguntado al PP si creen que es "el mejor momento para tirar el Código Penal a la cabeza de nadie". "Ustedes, que acumulan decenas y decenas de causas penales contra la corrupción", ha apuntado.

Así, Rallo ha aseverado que las dos grandes preocupaciones del PP ahora deberían ser la 'operación Kitchen' y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y, además, del exsenador David Erguido, después de que éste haya presentado su dimisión tras ser citado por el juez que instruye la trama Púnica.

"Ustedes están en otra cosa, en el ruido", ha asegurado, para después acusar al PP de estar "obsesionado con Vox" y de azuzar el conflicto catalán "a la búsqueda del provecho partidista". "Por este camino no tienen nada que hacer. Es una batalla totalmente perdida", ha advertido el socialista.

LOS INDEPENDENTISTAS SOSTIENEN QUE VOTAR NO PUEDE SER DELITO

La intervención del senador del PP ha provocado las críticas del parlamentario de EH Bildu Gorka Elejabarrieta, que ha calificado de "inaudito que en pleno siglo XXI existan formaciones que consideran que con el mazo y solo con el mazo serán capaces de suplir su falta de ingenio político".

"Así no nos convencerán, y tampoco nos derrotarán", ha defendido Elejabarrieta, que ha instado al PSOE a seguir la vía iniciada por los socialistas en Bélgica. "Han dicho que iniciarán un proceso de conversaciones con los nacionalistas flamencos. El diálogo, la negociación y el acuerdo son la base", ha añadido.

Por su parte, el parlamentario de Junts per Catalunya Josep Maria Cervera ha asegurado que esta proposición de los 'populares' confirma que se realizó "un uso sesgado" del Código Penal para perseguir hechos que no podían ser "delictivos" tras el referéndum independentista del 1 de octubre.

"Conductas que en estos momentos que se quieren incorporar tampoco podían ser consideradas delictivas", ha continuado, para después señalar que "no procedía ningún tipo de acción" legal contra los miembros del Govern, de la ANC ni de Omnium Cultural.

CIUDADANOS CARGA CONTRA EL PSOE POR LOS INDULTOS A PRESOS DEL PROCÉS

En este contexto, el senador de Mès per Mallorca, Vicenç Vidal Matas, ha sostenido que "consultar al pueblo nunca es un delito" y ha criticado que el PP intente retrotraerse 15 años atrás. "En democracia, la participación, cuanto más mejor. Debemos avanzar en participación. No basta con votar cada cuatro años", ha afirmado.

Así, la senadora de Ciudadanos Lorena Roldán ha defendido la importancia de "recuperar" el delito para evitar que el independentismo "intente hacer pasar por democrático lo que no es más que una imposición totalitaria". "No lo olviden, el separatismo ha utilizado el referéndum como fin y no como un medio", ha añadido.

En esta línea, Roldán ha lamentado que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya adelantado que la próxima semana se tramitarán los indultos a los presos del procés. "Ni indultos ni privilegios de ningún tipo para personas que cometieron delitos gravísimos y que pisotearon los derechos de la mitad de los catalanes", ha exigido.

A juicio del senador del PNV Imanol Landa, "ni la judicialización política es el camino ni la aplicación del código penal es la solución". "Es innegable que será la política, sustentada en el diálogo y el acuerdo, la que posibilitará la salida al conflicto. ¿Cuándo se va a abordar con madurez democrática esta cuestión", se ha preguntado.