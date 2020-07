Elecciones en Galicia y Euskadi, en directo

Presidentes de mesa a metro y medio de los vocales, mascarillas, dispensadores de geles hidroalcohólicos junto a las papeletas, cabinas sin cortinas, marcas en el suelo para evitar aglomeraciones y hasta carpas que harán de colegio electoral. Votar en tiempos de pandemia tiene estas cosas, además de otras muchas. El virus ha dominado nuestras vidas, la política y hasta los procesos electorales, pero lo que no parece que vaya a cambiar es el signo de los gobiernos vasco y gallego.

Las elecciones de este domingo serán las primeras que España celebre bajo el impacto de la COVID-19 y, aunque los sondeos descartan un vuelco en ambas comunidades, sí se percibe temor a una baja participación como consecuencia de los rebrotes detectados en ambos territorios. En la última semana ha aumentado la incertidumbre sobre los resultados. No tanto como para cambiar el color de los gobiernos, pero sí para que los que salen como "favoritos" –el PNV en Euskadi y el PP, en Galicia– contengan la respiración hasta el último minuto. Mucho más Alberto Núñez Feijóo que Íñigo Urkullu. No en vano o el candidato del PP gana por mayoría absoluta –que sería su cuarta– o tendrá que salir de la Xunta ante la imposibilidad de tejer alianza alguna con el resto del arco parlamentario. Al lehendakari le basta con sumar con sus socios del PSE para reeditar la actual coalición de gobierno, y eso no parece estar en duda.

Escribe Esther Palomera.