ERC y EH Bildu mantienen la incógnita sobre su voto en la toma en consideración de la reforma de la ley del 'solo sí es sí'

El Congreso debatirá previsiblemente la reforma de la ley del 'solo sí es sí' que ha planteado el PSOE, pero lo hará gracias al apoyo del PP y con el rechazo de Unidas Podemos si nada cambia en las pocas horas que quedan para la votación de este martes. De momento, Esquerra Republicana y EH Bildu no han trasladado cuál será el sentido de su voto, pero por las declaraciones de los últimos días parece imposible que terminen apoyando una reforma que no cuenta con el apoyo del Ministerio de Igualdad, del que salió el texto que luego aprobó la Cámara Baja por una amplia mayoría de 202 votos. Más País y Compromís han avanzado su abstención y tanto la CUP como el BNG rechazarán que se siga tramitando.

Este martes, en las ruedas de prensa previas a la Junta de Portavoces, algunos grupos han ido exponiendo sus posiciones sobre el debate que se celebrará en el Pleno de este martes. El Congreso debate a partir de las 15.00 la toma en consideración de la proposición de ley de los socialistas para reformar la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual y no será hasta el final del día cuando los diputados voten si quieren que avance su tramitación o no. De aprobarse la toma en consideración, a partir de ahora se iniciaría el trámite de enmiendas para que los grupos puedan proponer en comisión sus aportaciones.

Este es el argumento que maneja el PSOE para criticar el 'no' que ya ha avanzado su socio de Gobierno a este primer trámite. “Claro que hay tiempo para negociar. Esta tarde solo se abre el proceso en el que caben las enmiendas y el pacto. Es insólito, deberían reflexionar”, ha lanzado el portavoz socialista, Patxi López, en respuesta a la posición de Unidas Podemos. La formación que dirige la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, habló de “traición al feminismo” y de “foto de la vergüenza” si el PSOE finalmente se apoyaba en el PP y en Vox para sacar adelante esta reforma.

Unidas Podemos trata de colocar el marco sobre esa posible fotografía del PSOE con la derecha y la extrema derecha. “Yo creo que es una imagen terrible que esta tarde la bancada de la ultraderecha y del PP se levante a aplaudir la reforma de una ley feminista propuesta por el PSOE. Queremos evitarla, lo hemos intentado hasta el último minuto, pero no ocultamos que es de una gravedad importante y habrá que reflexionar”, ha dicho este martes en rueda de prensa el diputado del grupo confederal Javier Sánchez Serna, que no descarta un acuerdo de última hora con los socialistas pero que al mismo tiempo lo ve prácticamente imposible llegados a este punto.

En esa imagen sí estará el Partido Nacionalista Vasco, que hace unas semanas ya confirmó que votaría a favor de la toma en consideración. La formación jeltzale, que como el resto de socios parlamentarios del Gobierno votó a favor de la ley en octubre, se ha mostrado crítico con los efectos “no deseados” de la norma, en referencia a las rebajas de condenas a agresores sexuales que están imponiendo algunos juzgados, y aunque ha pedido que la coalición resuelva sus asuntos de forma interna cree que la redacción de la reforma que propone el PSOE se ajusta a lo que consideran necesario.

Por las posiciones manifestadas este martes ya se sabe que, siempre que no se produzca un acuerdo entre PSOE e Igualdad de última hora, Compromís y Más País se abstendrán. Tanto la coalición valenciana como el partido de Iñigo Errejón critican al Gobierno por haber trasladado al Congreso su división y haberse mostrado incapaces de consensuar una propuesta para atajar un problema que comparten que se está produciendo. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha reconocido que la ley de libertad sexual es una “buena ley” pero cree que ha tenido efectos “no deseados que han puesto en la calle a violadores” y ha considerado, al mismo tiempo, que “no tiene ningún sentido que esta reforma venga de un partido solo a espaldas de Igualdad”. “Si no hay acuerdo nos abstendríamos para no participar en una discusión y en una pelea que está haciendo daño al Gobierno, al bloque de investidura y al movimiento feminista”, ha sostenido por su parte Errejón, que ha denunciado el “flaco favor” que hace la coalición al feminismo un día antes del Día de la Mujer al convertir este asunto en objeto de batalla interna.

La portavoz de la CUP, Mireia Vehí, ha avanzado que rechazarán la propuesta por que consideran que se trata de un “debate electoral” que nada tiene que ver con la violencia“ y, al mismo tiempo, porque ”subir penas no sirve“. El portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego, se ha sumado al 'no' a la espera también de un acuerdo al considerar la propuesta socialista como ”inadmisible“.

En estos momentos, ERC y EH Bildu mantienen las incógnitas sobre qué van a hacer en la votación de la tarde y sus portavoces han optado por no participar hoy en las habituales ruedas de prensa de los martes. Por lo que han trasladado tanto en público como en privado, ninguno de estos dos grupos ve con buenos ojos que la reforma se lleve a cabo sin el acuerdo del Ministerio de Igualdad, por lo que está prácticamente descartado que voten a favor pero hay más dudas sobre una posible abstención. Fuentes de Esquerra Republicana siguen apostando por un acuerdo en el seno del Gobierno y consideran que sería “surrealista” una reforma de la ley sin Igualdad, al mismo tiempo que defienden que el consentimiento se mantenga en el centro de la ley.

Este lunes, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, dijo que la ley ha tenido efectos “indeseados” que es “lógico” tratar de corregir. “Estamos tratando de que exista un acuerdo que permita a los socios de Gobierno y al bloque de investidura reformar lo que hay que reformar”, dijo, sin avanzar la posición. Fuentes del espacio tampoco quieren avanzar sus movimientos y piden esperar a la posición durante el debate, pero sostienen la importancia de que la ley cuente con el acuerdo de Igualdad.