El Gobierno retoma una actividad legislativa que enfrenta a los socios de coalición

En plena precampaña para las europeas y en la recta final de un ciclo electoral extenuante para la política española, el Gobierno ha empezado a mostrar esta semana una división sin precedentes en la legislatura. Sumar se ha desmarcado en el Congreso de dos leyes del PSOE y con ello refuerza un perfil propio ante los de Pedro Sánchez que incluso voces internas de la propia coalición reclamaban desde hace meses.

El primero de los descuelgues de los de Yolanda Díaz con su socio se produjo este martes en el Congreso. Sumar votó en contra de la iniciativa del Grupo Socialista para prohibir el proxenetismo durante el debate de su toma en consideración. El segundo portazo tiene incluso más calado porque, si se confirman este jueves las posiciones, será la primera vez que Sumar vote en contra de un proyecto legislativo salido del propio Gobierno del que forma parte: la ley del suelo con la que los socialistas quieren facilitar la concesión de licencias urbanísticas.

El Ejecutivo quería acelerar la producción legislativa después de varias semanas de campaña electoral ininterrumpida que han puesto en suspenso el funcionamiento del Congreso. La sucesión de gallegas, vascas, catalanas y ahora europeas, con la Semana Santa y el Puente de Mayo en el medio, han postergado buena parte de las iniciativas que estaban pendientes.

La cita del 12-M en Catalunya, principalmente, dejó la legislatura en standby y el Gobierno enterró incluso la negociación de los Presupuestos. Pero tras el éxito de los socialistas catalanes y el batacazo del independentismo en su conjunto la idea de la Moncloa es la de retomar cuanto antes una agenda de reformas en barbecho casi desde las generales del 23-J. A pocos días de que comience la última campaña prevista, la imagen será la de un Gobierno dividido y un Partido Socialista que tendrá que mirar al PP para poder sacar adelante sus leyes.

El debate de la abolición

Esta semana llegaban al Congreso dos iniciativas importantes. El PSOE registró hace tiempo una ley para luchar contra el proxenetismo “en todas sus formas”, un movimiento que ya causó malestar en Sumar cuando se produjo. En el grupo parlamentario hablaron entonces de una estrategia de Moncloa para dividirlos en pleno ciclo electoral.

Aunque las posiciones dentro de la coalición de izquierdas divergen en cuanto a cómo abordar la regulación o la prohibición de la prostitución, después de meses de trabajo la posición ha sido unánime. “Creemos que la voluntad de esta proposición de ley en la campaña de las europeas es puramente electoralista. Si no, no se entiende que no haya hablado con nosotros y que si se acaba aprobando es con el PP para desgastar a la izquierda”, arremetió la diputada de los Comuns, Gala Pin, en una rueda de prensa en el Congreso.

En el entorno del grupo socialista se revolvieron contra esa argumentación. “Nosotros somos de izquierdas y por eso queremos abolir la prostitución. Otros, que dicen que son de izquierdas, quieren regular la explotación”, argumentaron desde el grupo parlamentario socialista para asegurar que buscarían el apoyo de todo el que quiera sacar adelante una ley como esta.

Finalmente, el PSOE se ha quedado solo en esa votación: tampoco el PP la ha apoyado, en contra de lo que hizo la pasada legislatura. El Congreso ha tumbado la norma con los únicos votos a favor de los socialistas. Ni Sumar y el resto de socios de la investidura la han rechazado, salvo Podemos, BNG y Coalición Canaria, que se han abstenido junto a Vox. 122 a favor, 184 en contra y 36 abstenciones.

Discrepancias sobre la vivienda

Pero esta división dentro del Gobierno será todavía más profunda si Sumar cumple con lo que anunciado y apoya este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por varios grupos parlamentarios a la reforma de la Ley del Suelo que el Ministerio de Vivienda lleva al Congreso. Los ministros de Sumar ya mostraron su rechazo a este texto en el seno del Consejo de Ministros y lamentan que hasta ahora el PSOE no haya hecho ningún movimiento para tratar de ganar su apoyo.

“Los ministros de Sumar ya se opusieron a esta modificación legislativa”, dijo el portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, en rueda de prensa. “Permite que las constructoras se puedan saltar a la torera los estudios de impacto medioambiental e impide a la sociedad civil denunciar problemas en los contratos. Es la vuelta al pelotazo de Aznar. Así que no pueden contar con nosotros. En lugar de sacar esta ley con el PP deberían sacar con Sumar los alquileres de temporada y regular los pisos turísticos”, añadió Errejón.

Si Sumar mantiene su postura obligará al PSOE a volver a sacar una ley con el Partido Popular en plena precampaña de las europeas. El ‘no’ de los de Yolanda Díaz a esta reforma tendrá una consecuencia simbólica pero relevante: será la primera vez que se desmarquen de una iniciativa del Gobierno, algo que durante toda la legislatura anterior solo ocurrió una vez con Unidas Podemos, cuando se llevó a pleno la Ley Audiovisual.

Esta división dentro del Gobierno ocurre además unos días después de que ambos partidos celebrasen la primera reunión de seguimiento de la coalición, un encuentro que Sumar venía reclamando desde hace meses y en el que acordaron activar medidas de regeneración democrática y poner en marcha la pata social del acuerdo de investidura que sellaron en noviembre.

En busca de un acuerdo hasta el jueves

Desde el PSOE achacan los roces con sus socios a un intento de “buscar su espacio” en un contexto electoral que entienden que no les está resultando favorable. “Les ha ido mal o muy mal en las tres citas electorales de este año y es normal que intenten también forzar posibles diferencias que en el fondo son de matiz”, explican en Ferraz, donde restan relevancia a esos choques y asumen con normalidad la discrepancia. “Somos los primeros interesados en que a ellos les vaya bien también”, aseguran.

En la Moncloa, sin embargo, diferencian ambos asuntos. Si bien asumen el portazo respecto a la prohibición del proxenetismo y se muestran convencidos de que una medida así es respaldada por la gran mayoría de la opinión pública aun en el caso de sacarla adelante con el PP, con la ley del suelo hacen un llamamiento al consenso. La idea de la parte socialista del Ejecutivo es alcanzar un acuerdo de aquí al jueves que implique evitar otra imagen de ruptura en la coalición, en este caso con una iniciativa legislativa del propio Gobierno, en un asunto fundamental como es la vivienda y el mismo día que arranca la campaña de las europeas.