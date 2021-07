España pedirá formalmente el mando de la misión de la ONU en el Líbano

Marjayoun (El Líbano), 29 jul (EFE).- España va a pedir formalmente asumir el mando de la misión de paz de la ONU en el Líbano, lo que supondría poner a un general español al frente de más de 10.000 "cascos azules".

Lo ha confirmado este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Líbano donde se encuentra realizando una visita de dos días a las tropas españolas desplegadas en este país que forman parte de la misión de paz de la ONU (FINUL), en un momento en que se enfrenta a una crisis política, económica y social.

"España merece este mando", ha dicho Robles a los periodistas desplazados al destacar que nuestro país aspira a dirigir esta misión porque nuestras Fuerzas Armadas están suficientemente preparadas como han demostrado y porque han muerto soldados españoles en esta misión (15 desde 2006) defendiendo la paz.

Ha insistido en que las Fuerzas Armadas españolas llevan muchos años trabajando en el Líbano y son muy reconocidas y respetadas por la población local, por lo que merece ostentar ese mando.

La titular de Defensa ha explicado que el proceso de selección se iniciará a principios de octubre y la asunción del mando sería a principios de enero.

Para ello, España va a hacer una propuesta formal si bien ayer Robles ya trasladó telefónicamente al vicesecretario general de la ONU para Operaciones de Paz, Jean-Pierre Lacroix, que para España sería muy importante ostentar el mando de la misión el próximo año porque "desde el 2006 estamos comprometidos aquí" y "la eficacia y profesionalidad de las Fuerzas Armadas está fuera de toda duda".

A la pregunta de si hay algún candidato para dirigir la misión en caso de que España no lo consiga, ha dicho que de momento no hay ningún nombre sobre la mesa, aunque ha insistido en que "el compromiso de España es siempre absoluto, mande la misión o no mande la misión".

Robles ha indicado que en principio no tendría que aumentar los efectivos porque España ya tiene un número suficiente, alrededor de 600, "pero se haría lo que fuera necesario".

Y ha apostillado: "España y las Fuerzas Armadas tienen un compromiso claro con Naciones Unidas y con la paz y en ese compromiso no vamos a regatear esfuerzos".