El ex director de la Guardia Civil niega haber dado el chivatazo a Koldo: “No. Nunca. Jamás”

El anterior director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha asegurado este lunes en el Senado que él no dio ningún “chivatazo” a Koldo García sobre la investigación que se seguía contra la trama de corrupción. Respecto a si conoce al que fuera asesor de José Luis Ábalos, el ex director Marcos ha contestado: “No. Nunca. Jamás”.

Marcos fue llamado a declarar a la comisión por parte de la oposición porque en una conversación intervenida por la Unidad Central Operativa, e incorporada a la causa, Koldo García asegura al también investigado comandante Rubén V. que había sido el director de la Guardia Civil quien le había informado de las pesquisas en marcha.

La propia UCO resta credibilidad a esta afirmación, al igual que hace con otra en la que Koldo García implica al director adjunto operativo, el general Manuel Llamas, porque el día que el ex asesor de Transportes asegura que citó con el número dos del instituto armado los investigadores pudieron constatar que el encuentro nunca se produjo. Marcos ha dicho que su salida de la Guardia Civil no tiene “absolutamente nada que ver” con la trama de corrupción.

La portavoz de UPN, María del Mar Caballero, esgrimió la denuncia interpuesta por dos asociaciones profesionales de la Guardia Civil contra Marcos por estos hechos. En este punto, el ex director apuntó a “un intento de venganza por los expedientes disciplinarlos que tuve que abrirles a algunos de sus dirigentes por graves quebrantamientos a una de las principales obligaciones de la Guardia Civil, que es mantener la neutralidad”. Una de esas asociaciones, la AUGC, no fue objeto de los expedientes disciplinarios que mencionó el ex director.

Marcos declaró por vindeoconferencia desde Washington, a cuya embajada ha sido destinado como consejero de Información después de ser cesado como director de la Guardia Civil. Por este extremo fue interrogado en varias ocasiones. Marcos ha dicho que fue cesado a petición propia y ha negado que su destino en Washington sea “un premio” o el “precio” por su silencio.

En este sentido ha afirmado que llegó a la Guardia Civil con el objetivo de dar “estabilidad” tras haber tenido el Cuerpo dos directoras que no permanecieron mucho en el cargo –María Gámez dimitió por una acusación judicial contra su marido que decayó después y su sustituta, ahora otra vez directora, dejó el cargo para incorporarse a la lista del PSOE a las últimas generales– y que después de haber sido casi cuatro años director de Emergencias era momento de dejar “la primera líena de las políticas de seguridad pública”.

elDiario.es publicó que el cese de Marcos se produjo en el contexto de una mala relación con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y en medio de las críticas de unidades investigadoreas por el excesivo intervencionismo del director de la Guardia Civil. La senadora del PP Ana Beltrán insistió en los motivos de su cese y Marcos respondió que habría que preguntarle al ministro Marlaska aunque insistió: “Yo presenté mi renuncia con carácter voluntario para reincorporarme a mi carrera”. Marcos había sido en el pasado consejero de la Embajada española en Estados Unidos y también en otras delegaciones diplomáticas.

Esta tarde está prevista la comparecencia del comandante de la Guardia Civil Rubén V. C, imputado por estar a sueldo de la trama de corrupción del caso Koldo. Leonardo Marcos ha dicho que no conocía al comandante y que le cesó de sus funciones el día que supo que estaba investigado.

Beltrán le ha preguntado por qué defendió entonces su nombramiento como consejero de Interior en la Embajada de España en Venezuela poco antes de ser detenido. Marcos ha explicado que hizo suya la propuesta del organismo de la Guardia Civil que evalúa a los candidatos y que la trasladó a la comisión de destinos que encabeza el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, encargado de firmar los acuerdos.

No sabe cómo se llama el coronel contra el yihadismo

La senadora del PP ha revelado el nombre del coronel de la estructura antiterrorista dedicada a combatir el yihadismo en la Guardia Civil, un coronel al que Marcos ha dicho no conocer por su nombre. “Se quién es pero no se cuál es su nombre y sus apellidos”, ha dicho Marcos sobre el máximo responsable de la lucha contra el terrorismo islamista en el Cuerpo que ha dirigido durante once meses.

Este coronel es relevante en la trama porque la UCO incautó al comandante Rubén una grabación realizada por este con su superior en el que el primero demuestra que está al tanto de que Víctor de Aldama, el empresario epicentro de la trama de corrupción, estaba dado de altao como confidente de la unidad contra el terrorismo islamista. También sabía que se le facilitaban teléfonos móviles libres de pinchazos y que se realizaban barridos en sus coches.