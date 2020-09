El ex número dos de Interior con el PP, sobre el espionaje a Bárcenas: "Voy a contarle al juez todo lo que sé"

El que fuera número dos de Fernández Díaz en el Ministerio del Interior entre 2013 y 2016, Francisco Martínez, ha asegurado en declaraciones a El País que va a contarle al juez "todo" lo que sabe sobre la Operación Kitchen, el espionaje a Bárcenas desplegado desde Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para conseguir documentación comprometida para el partido en poder del extesorero Luis Bárcenas.

Francisco Martínez es, hasta la fecha, el único cargo público investigado por las actuaciones de la brigada política en el espionaje a Luis Bárcenas. En septiembre del pasado año, Martínez escribió que si tenía que ir a declarar tras ser implicado "también irán [Jorge] Fernández Díaz y probablemente [Mariano] Rajoy". El juez le citó como investigado cuatro meses después, en enero de 2020, tras ser señalado por el comisario Enrique García Castaño como máximo responsable de los fondos reservados que habrían sufragado la operación.

Según el relato de Martínez a El País, conoció la operación por el ministro Fernández Díaz y se quedó "atónito". “Me llamó, no recuerdo si un sábado o un domingo por la tarde, para decirme que un confidente iba a colaborar con la policía para ver lo de Bárcenas. Luego me mandó un mensaje por WhatsApp recordándome el asunto. Tenía la costumbre de enviarme por escrito las cosas que habíamos hablado, para que quedase constancia o no se me olvidasen. Yo me quedé atónito", explica.

"Hablé con el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y me dijo que sí, que había un grupo de policías con el confidente, que era el chófer de Bárcenas, y que en esa operación estaban el Gordo [el nombre para el comisario Enrique García Castaño] y Villarejo. Además, me dejó claro que nada por escrito”, continúa.

Hasta ahora, Martínez se ha negado hasta en dos ocasiones a declarar ante el juez Manuel García Castellón. Tras verse cercado por la investigación decidió en 2019 cubrirse las espaldas acudiendo hasta en dos ocasiones a un notario que diera fe de los mensajes que intercambió con Fernández Díaz en 2013, tras estallar el escándalo de los papeles de Bárcenas, y que prueban que el exministro estaba al tanto de la operación. Esos mensajes también apuntan a la posible implicación del CNI en el espionaje al extesorero, como reveló elDiario.es.