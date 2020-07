El exnúmero dos de Interior con el PP se acogerá a su derecho a no declarar por el espionaje a Bárcenas

El secretario de Estado de Seguridad con el PP Francisco Martínez ha trasladado al juez del caso Villarejo que se acogerá a su derecho de investigado a no declarar si mantiene la citación del próximo lunes en la pieza del espionaje a Luis Bárcenas. En un escrito, los abogados de Martínez alegan que no se dan las garantías necesarias para que el exnúmero dos de Interior pueda abordar cuestiones protegidas por el secreto oficial sin incurrir en un delito, han avanzado a eldiario.es fuentes jurídicas.

La defensa de Martínez había enviado un escrito al juez Manuel García-Castellón solicitando que se le aclarase sobre qué había levantado el secreto el Consejo de Ministros dentro de la pieza 7 del caso Villarejo, una medida solicitada por la defensa del comisario Enrique García-Castaño y tramitada por el magistrado instructor y que provocó dos resoluciones del Consejo de Ministros en ese sentido.

El escrito de Martínez motivó que García-Castellón ordenara levantar parte del secreto de la pieza 7 y se diera traslado a las partes, pero la defensa del exsecretario de Estado asegura que no se le ha notificado nada de ello, por lo que su defendido sigue desconociendo sobre qué puede y no puede declarar. Dadas las circunstancias, la defensa de Francisco Martínez ha decidido que el investigado solo declare cuando se levante todo el secreto de la pieza 7 y conozca qué indicios pesan contra él. Martínez ya se acogió a su derecho a no declarar en la primera citación del juez alegando la indefensión que le produce el secreto de las actuaciones.

El pasado martes, el Consejo de Ministros amplió los acuerdos del 7 de diciembre de 2018 y de 10 de mayo de 2019 sobre desclasificación de información relacionada con la denominada Operación Kitchen. A través de este acuerdo del Consejo de Ministros, Francisco Martínez habría quedado liberado para hablar de los fondos reservados utilizados en este operativo sin incurrir en un delito de revelación de secretos como ya ocurriera con otros cinco mandos policiales investigados en la pieza número 7 del caso Villarejo, según se desprende de la citación que cursó el juez al día siguiente.

Martínez, secretario de Estado de Seguridad con Jorge Fernández Díaz, se acogió a su derecho a declarar cuando el juez le citó como investigado el pasado 24 de enero. El pasado 22 de mayo, su defensa amplió los motivos de su negativa a prestar declaración asegurando que debía referirse a material clasificado y que necesitaba la garantía de que él, como había ocurrido antes en la pieza 7 con mandos policiales, de que podía aludir a él sin incurrir en un delito de revelación de secretos.

En ese escrito, Martínez pedía volver a comparecer y que se levantara el secreto de la causa sobre las resoluciones del Consejo de Ministros para conocer si las cuestiones que tenía que decir ante el magistrado instructor seguían o no protegidas. García-Castellón dictó un auto en el que aseguraba que "dicha pretensión, en el estado actual de la instrucción, resulta adecuada y proporcionada al estado de la investigación y no entorpece ni dificulta el secreto acordado".

En su escrito, el exnúmero dos de Interior en la etapa de la brigada política pedía que se solicitase por parte de la Audiencia Nacional al Consejo de Ministros "la documentación que pudiera ser elaborada o recibida en la Secretaría de Esado de Seguridad, enl a que aparezca la expresión Operación Kitchen, operativo policial Kitchen u otra similar, incluidos los registros contables de los fondos reservados que corresponden gestionar al Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, en los que aparezcan las mismas referencias a la citada operación policial".