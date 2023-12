Feijóo asegura que la censura en Pamplona aleja más el acuerdo con Sánchez: “No puedo estar al lado del presidente”

El acuerdo entre el PSN y EH Bildu para una moción de censura en Pamplona que dé a la coalición ‘abertzale’ la Alcaldía de la capital navarra ha irrumpido en la política española apenas unas horas después de que el Congreso diera luz verde al inicio de la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía. Un nuevo paso en el entreguismo de Pedro Sánchez a sus socios, según el PP, que ve todavía más lejos las mínimas opciones de que oposición y Gobierno logren algún tipo de acuerdo en esta legislatura.

“Sánchez ha hecho del escándalo un modo de vida”, ha asegurado el líder de la derecha, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto informativo organizado por el grupo de comunicación Henneo y en el que ha presentado al presidente de Aragón, Jorge Azcón. “El día después de lanzar la ley de amnistía da a conocer el precio que Bildu le puso para ser presidente. Otegi exigió una moción de censura en Pamplona y el señor Sánchez la ha aceptado. Él elige bando. Yo elijo estar acompañado por la mayoría responsable de los españoles. Jamás estaré al lado de los que llevaron asesinos en sus listas electorales”, ha dicho.

“Yo le quité a EH Bildu la Alcaldía de Vitoria para dársela al PSOE, y me siento orgulloso por eso”, ha sostenido. Y ha añadido: “No puedo estar al lado del presidente mientras el presidente esté al lado de quienes hacen negocio con el Gobierno más débil y con menos principios de la democracia española”.

Feijóo no ha dicho que vaya plantar a Pedro Sánchez en la reunión que sus equipos están intentando cerrar, y para la que no hay fecha ni orden del día. Pero sí ha cerrado casi totalmente la puerta a cualquier tipo de acuerdo con el jefe del Ejecutivo. “Si las posibilidades de entendimiento entre el Gobierno y el PP no eran muchas, desde hoy son muchas menos”, ha sostenido.

“ERC, PNV, EH Bildu, BNG y Junts pusieron precio a sus votos. Sánchez ya conoce lo que vale el PP para los temas que ahora plantea. Sus socios no hicieron descuento. Yo tampoco lo haré”, ha apuntado. Sin llegar a rechazar la cita, Feijóo sí ha puesto “condiciones” para el acuerdo: “La unidad de nuestro país y de nuestra sociedad, la igualdad de los españoles y el prestigio de las instituciones democráticas españolas”. “Cuando esté dispuesto a hablar en estos términos, será posible recuperar la normalidad. Mientras continúe por el camino elegido y con estos acompañantes quizás sea imposible”, ha zanjado.

Fuentes del PP han explicado a elDiario.es que Feijóo acudirá a la reunión “si se habla” de estos temas que ha planteado hoy. “Lo que parece imposible es recuperar la normalidad si tiene esos socios”, concluyen las mismas fuentes.