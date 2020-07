Feijóo escenifica la "unidad" del PPdeG y agradece el "enorme" trabajo de los cuatro presidentes provinciales

El de Os Peares destaca el "excepcional" resultado de Lugo, provincia a la que Ourense "entrega el testigo" como primer caladero de apoyos hacia los populares

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este lunes postelectoral la "unidad" de su partido, escenificada en una Junta Directiva que se ha celebrado en los jardines del Hotel Eurostars de San Lázaro, en Santiago, y en la que ha agradecido el "enorme" trabajo de los cuatro líderes provinciales para vencer en las urnas del domingo con una cuarta mayoría absoluta consecutiva que le equipara a Manuel Fraga.

"Somos un partido unido, en el que cada uno tiene su propia aspiración personal, cada uno tiene su corazoncito. Somos un equipo de un partido que desde 2006 iniciamos una caminata y, con independencia de las vicisitudes y un cambio de Gobierno en España y de que estuvimos en la oposición, siempre tuvimos el hambre de conseguir la mayoría", ha valorado Feijóo, frente a centenares de cargos orgánicos de la formación.

En la primera fila, han permanecido sentados los presidentes provinciales --Elena Candia (Lugo), Manuel Baltar (Ourense), Alfonso Rueda (Pontevedra) y Diego Calvo (A Coruña)--, que también han intervenido y a los que el también presidente de la Xunta en funciones ha felicitado por los resultados en las cuatro circunscripciones.

En este contexto, la principal novedad de este domingo ha sido que Lugo, con el 54,69% de los sufragios conseguidos, ha desplazado a Ourense (53,13%) como principal caladero de votos del PP en las autonómicas, un dato que Feijóo no ha pasado por alto, puesto que ha dicho que Baltar "entrega el testigo" a Candia como la provincia más votada. "Lo merece, porque esta provincia hizo un esfuerzo excepcional", ha añadido al respecto.

UNA CAMPAÑA EN MOMENTOS "COMPLICADOS"

Precisamente, la líder lucense ha confesado estar "profundamente cansada", tanto "física como mentalmente", después de una campaña marcada por un rebrote de COVID-19 y que ha transcurrido en momentos "tan complicados" para Galicia y, sobre todo, para A Mariña y para Mondoñedo, municipio del que es natural y del que era alcaldesa hasta hace unos meses. De hecho, la semana pasada se vio afectada por el confinamiento de cinco días decretado por la Consellería de Sanidade para toda la comarca.

Por eso, Candia ha dicho que "tiene mucho mérito" haber conseguido 9 diputados por Lugo, uno más que hace cuatro años, toda vez que algún alcalde socialista de la zona calificó a los populares de "carniceros" o "medio asesinos" por "querer celebrar unas elecciones" en este contexto.

A esto ha añadido circunstancias de esta provincia como el "enorme problema" de la continuidad de la planta de Alcoa San Cibrao, en Cervo, un conflicto que sufre una gran "politización" que, ha estimado, "pasó factura". "La lucha de Alcoa fue un cuerpo a cuerpo, teletipo a teletipo por parte de la oposición" y sus "mentiras", ha aseverado.

BALTAR: FEIJÓO ES "EL ORGULLO DE GALICIA"

Así, la segunda provincia con un mejor resultado fue Ourense, a pesar de la pérdida de un escaño. "Un triunfo contundente, porque sacar el 53% del voto se dice pronto", ha celebrado Feijóo. Por su parte, el presidente del PP en la provincia y, a su vez, de la Diputación, Manuel Baltar, ha dado la enhorabuena a Elena Candia por su éxito y ha erigido a Feijóo en "el orgullo de Galicia". "Me quedo con el mensaje de campaña, 'Galicia é moito'. Pero queda claro que 'Feijóo é moito'", ha dicho.

Tras ironizar con que "solo" el 53,7% de los ourensanos optaron por la papeleta de los populares este domingo, ha apostado por "seguir trabajando" por la provincia desde los gobiernos --en la Xunta, la Diputación y los ayuntamientos-- o desde "la oposición". "Hay que seguir en próximas fechas trabajando para hacer de este proyecto político el mejor de la historia de Galicia", ha proclamado.

No en vano, Baltar ha celebrado la participación de "cerca del 61%" en Ourense, la más alta de las circunscripciones, y ha planteado las urnas del 12J como "unas municipales" de las cuales Feijóo ha salido como "alcalde de Galicia". De hecho, ha apuntado que el PP ha ganado hasta "en todas las mesas de Verín", localidad que estuvo en pie de guerra contra la Xunta a finales del pasado año por el cierre del paritorio de su hospital comarcal.

12 ESCAÑOS EN A CORUÑA: "PARECÍA IMPOSIBLE"

En A Coruña, los populares han obtenido 12 diputados, "uno más, que parecía imposible alcanzar", ha resumido Feijóo. El presidente en esta provincia, Diego Calvo, ha dedicado el resultado al también presidente de la Xunta en funciones por su "dedicación, trabajo y cariño", ya que en la carrera hacia las urnas "quiso estar en todas partes" de la geografía coruñesa.

"Gracias, presidente, por todo lo que has sacrificado", ha agregado, en clave personal y familiar, a lo que Feijóo ha respondido posteriormente con una broma acerca de este éxito: "No sé si tiene que ver o no con que mi hijo, según dice Diego Calvo, es coruñés. Pero sin duda lo es, y eso no se puede discutir".

"SENSACIÓN AGRIDULCE" EN PONTEVEDRA

Asimismo, el presidente del partido en Pontevedra y también vicepresidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha celebrado los resultados pero ha manifestado su "sensación agridulce" al perder un escaño por esta circunscripción. Eso sí, el escrutinio del voto emitido en Galicia les deja a 45 papeletas de conseguir un undécimo diputado que podrían recuperar con los votos del llamado Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

"Nunca le agradeceremos tanto a esos representantes en la emigración", ha dicho, aunque ha querido restarle importancia a este escaño extra porque la Xunta ya conserva "la tranquilidad" de cuatro años más de Feijóo al frente.

Sobre el undécimo escaño por Pontevedra, el líder del PPdeG ha dicho que "lo sienten como propio" después del "excelente resultado" conseguido en una provincia en la que el poder político en está "muy concentrado" --tanto en la ciudad más grande (Vigo) como en la Diputación gobiernan los socialistas--.

Rueda también ha criticado a todos aquellos que "quisieron meter miedo" con que acudir a los colegios "no iba a ser seguro" y ha reivindicado que "hubo mucha gente de la Xunta trabajando" para velar por las garantías del ejercicio de este derecho.

UNA CUARTA MAYORÍA "MERECIDA"

El encargado de abrir esta sesión de la Junta Directiva, celebrada a pleno sol en el exterior del Eurostars de San Lázaro, el secretario general del PPdeG y coordinar de la campaña, Miguel Tellado, ha lanzado un mensaje de agradecimiento a todos los gallegos, a los que les pidieron de nuevo "su confianza". "Y nos la dieron", ha remachado, para proclamar esa cuarta mayoría absoluta que "merecen" tanto Feijóo como Galicia.

"Somos un gran partido formado por un grupo de personas excepcionales. Gracias a los cuatro presidentes provinciales, gracias a todos nuestros alcaldes y portavoces, que son la maquinaria esencial de este partido. Y gracias a los miles de interventores, apoderados, afiliados y simpatizantes que nos acompañan siempre en este viaje", ha continuado Tellado, en un discurso en el que tampoco se ha dejado a Lucas Martinón, persona de confianza del presidente y que fue "clave en esta y en todas las campañas".

Finalmente, el número dos de los populares gallegos se ha dirigido al líder del partido, que sale de los comicios con su 'baronía' reforzada en el PP a nivel estatal, para agradecerle que pusiese "a Galicia primero". "Y gracias a eso podemos estar aquí, celebrando esa gran victoria del PP. Es un honor poder trabajar a tu lado", ha sentenciado.