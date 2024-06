Feijóo pide reunir el voto en el PP para no “empatar” con Sánchez y Ayuso alerta contra “los errores de la última campaña”

En el PP temen que en las elecciones europeas del próximo domingo les pase lo mismo que hace un año, cuando en las generales del 23J Alberto Núñez Feijóo se quedó cerca de gobernar. Pero no lo logró. Desde ayer, el PP está alertando a los suyos de que una baja participación puede provocar un “empate” en las urnas con Pedro Sánchez que sería catastrófico para sus intereses. Este jueves, bajo una fuerte lluvia en Madrid, Feijóo y la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha apelado a unir el voto entorno a la candidatura de Dolors Montserrat que, esta vez sí, ha compartido escenario con los líderes.

Ayuso ha subido al escenario justo cuando comenzaban a caer algunas gotas sobre el cemento de la céntrica Plaza de Callao de la capital. “Me ha tocado a mí la tormenta. Bueno, no pasa nada, presidente. Entre tú y yo salvamos esto”, ha ironizado en sus primeras palabras. Luego ha lanzado un dardo contra Feijóo y su equipo y ha reclamado no caer “en los errores de la última campaña”. Ayuso se refería a julio del año pasado cuando, ha rememorado, “mucha gente dejó de votar” porque “pensó que estaba hecho”. “No está nada decidido. Hay que ir a votar y obtener una amplísima mayoría que le demuestre al proyecto de Pedro Sánchez que tiene los días contados, que no todo vale”, ha sostenido.

Después ha desplegado su habitual panoplia de frases grandilocuentes y de acusaciones contra el presidente del Gobierno, al que ha acusado de poner en riesgo la democracia. “El principio del fin de toda democracia es cuando se empieza a perseguir a los jueces y a dividirlos entre tus jueces y mis jueces”, ha señalado Ayuso, quien ha enumerado diferentes dimisiones de líderes políticos europeos para contraponerlos con Sánchez, quien debería seguir el mismo camino, en su opinión.

Entre otros, ha citado al ex primer ministro portugués, António Costa, “por ser imputado por prevaricación, corrupción y tráfico de influencias”. Eso sí, Ayuso ha obviado que la causa quedó en nada cuando los socialistas portugueses perdieron las elecciones.

Es el final que en el PP reclaman para Sánchez, al que dan por amortizado sin lograr que se vaya. Por eso plantearon los comicios del 9J como un “plebiscito”, un “ahora o nunca” entre Feijóo y Sánchez. Y, por eso, temen ahora que un resultado muy emparejado impida al PP aumentar la presión sobre el Gobierno y que Sánchez se vea obligado a convocar elecciones generales a la vuelta del verano.

“Es el momento de decir 'quiero un cambio para España”, ha dicho, para apelar a los votantes de otros partidos de la derecha que no eligen al PP. “Sin dividir el voto, sin dividir el voto”, ha pedido, para volver a señalar que “Sánchez sabe lo que hace falta” y que “el Gobierno utiliza los recursos de todos” para dividirles. “Un centroderecha dividido para ellos es mantenerse”, ha defendido.

“Las tormentas se montan en Madrid”

Tras Ayuso ha llegado el turno de Feijóo, quien ha recogido la ironía de Ayuso para replicar: “Esto no es una borrasca, esto es una tormenta. Las borrascas vienen de Galicia, las tormentas se montan en Madrid”.

Feijóo ha alertado contra la desmovilización que, creen, explican los datos demoscópicos que aventuran un resultado muy justo el próximo domingo. “Es normal estar cansado de tanta política, sobre todo de tanta política pueril y absurda. Viendo la actitud de Pedro Sánchez, hasta Pablo Iglesias nos parece un estadista”, ha dicho.

El líder del PP ha centrado sus críticas en Sánchez, de quien ha dicho ser “capaz de cualquier cosa” para “perpetuarse” en el poder. “Imaginaros qué estaría dispuesto a hacer si empatamos el domingo. Ni medios, ni justicia española, ni justicia europea, ni oposición”, ha asegurado.

Feijóo ha pedido convertir las elecciones en “la mayor manifestación democrática de los últimos años”. “Ante sus tomaduras de pelo, nuestro voto. Ante sus engaños, nuestro voto. Ante sus desmanes, nuestro voto. Ante sus cesiones, nuestro voto. Ante su parálisis, nuestro voto. Y ante su decadencia, nuestro voto”, ha dicho.

El acto en Callao, que ha terminado en una desbandada en cuanto Feijóo ha cerrado su accidentado discurso, lo ha inaugurado la número 3 de la lista al 9J, Alma Ezcurra. Diputada de la Asamblea de Madrid hasta ahora, representante de Ayuso en el PP en Bruselas, ha lanzado un duro discurso en el que ha tildado de “perros” a los miembros del Gobierno, con mención expresa a “la vicepresidenta”, y en la que ha lamentado que los líderes independentistas estén “vivitos y coleando”.

Tras Azcurra ha hablado Montserrat, quien ha centrado su breve intervención en reclamar unificar el voto. “Ha llegado el momento de alzar la voz, de unir el voto en el PP. Si dividimos el voto Sánchez, se sale con la suya”, ha dicho. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ironizó con la declaración de “amor” que Sánchez hizo sobre su esposa, investigada por un juez, dijo que la “razón para ir a votar el domingo” es “el fin de Sánchez”. Sin más.