Feijóo se queda sin opciones para la investidura tras el 'no' de Sánchez y el rechazo a buscar la abstención de Junts

El escaño 137 conseguido por el PP tras el recuento del voto de los españoles residentes en el extranjero –el voto CERA– sigue sin ser suficiente para que Alberto Núñez Feijóo se convierta en el nuevo presidente del Gobierno. Pese a las continuas apelaciones de su partido a que los demás permitan que gobierne la lista más votada, una premisa que el PP exige cuando es primero pero que no aplica cuando queda segundo, los números siguen sin garantizar la investidura de Feijóo.

Feijóo y Abascal comieron en secreto el pasado miércoles durante dos horas en el reservado de un hotel de Madrid

Más

El PSOE ya ha descartado cualquier entente con los populares que facilite un Gobierno de derechas pese a la presión del equipo de Feijóo y de las terminales mediáticas conservadoras. Los socialistas recuerdan cómo hace apenas una semana, durante la campaña electoral, el mismo PP que ahora pide su apoyo quería “derogar el 'sanchismo'” y cómo protagonizó una durísima estrategia contra el Gobierno, al que Feijóo y los suyos llegaron a acusar de “filoetarra” por sus acuerdos parlamentarios.

El PNV también se desmarcó la semana pasada de cualquier posibilidad de apoyar al PP. Y la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha desechado este mismo lunes la vía de negociar con Junts su abstención, una polémica opción planteada el fin de semana por el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, pero que ahora Génova 13 asegura, de forma escueta, que “no está encima de la mesa”.

Incluso ante un acuerdo con la extrema derecha y con UPN –que ya ha dicho que la apoyaría– y el posible respaldo de Coalición Canaria –que mantiene la ambigüedad pese a su rechazo a cualquier pacto que incorpore a Vox– la investidura de Feijóo contaría, en principio, con solo 172 votos a favor y 178 en contra.

La falta de opciones del dirigente gallego la reconoce la única fuerza política que le ha garantizado un 'sí' en una hipotética investidura. “Desgraciadamente el resultado permite que Pedro Sánchez pueda ser presidente y aquí la realidad es que el señor Feijóo no va a ser presidente en ninguno de los escenarios”, aseguró este lunes el líder de UPN, Javier Esparza, en una entrevista en Antena 3. “Va a tener más votos en contra que a favor”, añadió, ante esa posible investidura. E incluso fue más allá y le dijo al PP que “no se puede estar engañando a la gente” haciendo creer que sí hay opciones de un Ejecutivo de derechas.

Encuentro secreto entre Feijóo y Abascal

El resultado del 23J, inesperado, a tenor de las encuestas que garantizaban una holgada mayoría de derechas, también ha enfrentado al PP con Vox, la fuerza política con la que, paradójicamente, gobierna en comunidades y ayuntamientos gracias a acuerdos logrados hace apenas dos semanas, como es el caso de Extremadura. Este lunes se conoció que mientras ambos partidos se reprochaban mutuamente la imprevisible falta de movilización de las derechas en las urnas Feijóo mantuvo un encuentro secreto con Abascal la semana pasada, para hablar de los resultados de las generales. La dirección del PP no quiso dar más explicaciones sobre el contenido de esas conversaciones.

elDiario.es ha podido saber que se trató de una comida que tuvo lugar el miércoles, se prolongó durante más de dos horas y fue en el reservado de un hotel del norte de Madrid.

El PP mantiene su estrategia pese a las evidencias de que no le dan los números y aunque conoce que el PSOE ni siquiera se plantea facilitar que Feijóo, el dirigente que le insultó durante toda la campaña, llegue a la Moncloa. Este lunes, Gamarra exigió a Sánchez que “abandone la política del portazo” y se reúna con Feijóo, algo que el presidente del Gobierno en funciones ya le dijo el domingo que haría. Fue por carta, en respuesta a la que le envió Feijóo. Y Sánchez mostró su disposición al encuentro aunque no esta semana, como le pedía el líder del PP, sino una vez se constituyan las Cortes, el 17 de agosto, y cuando el rey inicie una ronda de contactos con los posibles candidatos a la investidura.

Sánchez “debería dejar de lado sus vacaciones para ponerse a trabajar por el futuro de España”, a juicio de Gamarra. Para la misma dirección del PP que en los últimos años le ha acusado de poner en marcha un “régimen” y de actuar “contra la Constitución”, ahora el líder del PSOE es “el primer candidato que se niega a reconocer el resultado y a reunirse con quien ha ganado las elecciones”. Para Génova 13, Sánchez debería “asumir el mensaje de las urnas y actuar en consecuencia”, al considerar que el mensaje de las urnas ha sido “claro, rotundo y contundente” porque los “137 escaños del PP son más que los 121 del PSOE”.

Sánchez habla de una “mayoría social” progresista

Apenas unos minutos después de que Gamarra, en esa comparecencia, asegurara que con el PP “no hay pactos ocultos”, se conocía la citada comida secreta entre Feijóo y Abascal reconocida por Génova 13, pero de la que la dirección de los populares se negó a dar más detalles. “Como ganador de las elecciones, mi deber es escuchar al resto de partidos. No voy a aceptar en ningún caso que se pretenda convertir en minoría a la mitad de los españoles. Marginar a millones de ciudadanos no es conformar mayorías, sino dividir el país”, se justificaba después el propio Feijóo en un tuit en el que insistía en su pretensión de presentarse a una investidura, pese a no contar con los apoyos necesarios.

“Lo primero: aclare a todos los españoles los detalles de esa reunión secreta con Vox”, le respondía en la misma red social la portavoz del PSOE y ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría. “Lo segundo: no se escondan. Sabemos que se avergüenza de las fotos con su aliado Abascal, pero luego acuerdan recortes de derechos allí donde gobiernan sin contemplación ni rubor”, zanjaba ella.

Tras el intercambio epistolar del domingo fue Sánchez –y no Feijóo– el que reapareció públicamente este lunes en un vídeo dirigido a remarcar el rechazo del PSOE a facilitar la investidura de Feijóo pero también la pretensión de reeditar un Gobierno progresista. “El mensaje de las urnas ha puesto en evidencia que quienes proponen la derogación y el retroceso no son mayoría y que, por tanto, España puede seguir creciendo y creando empleo, al tiempo que seguimos avanzando en derechos sociales y convivimos en la diversidad”, apuntaba el jefe del Ejecutivo en funciones.

Sánchez está “convencido de que existe una amplia mayoría social para seguir avanzando”. “Es más, estoy persuadido de que esta mayoría puede ampliarse hasta incorporar también a personas que se fueron distanciando del gobierno progresista por la fatiga de estos años tan duros o como consecuencia de la intensa propaganda desplegada por el dúo PP y Vox”, añadió, para zanjar: “Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Y es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes: trabajar para lograr una investidura que nos permita seguir avanzando cuatro años más”.

