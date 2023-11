Fernández Díaz niega la existencia de 'lawfare' y dice que es “un insulto al poder judicial”

El ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz asegura que no ha existido ni existe “lawfare” –“la politización de la justicia”, como el mismo lo define– y añade que se trata de “un insulto al poder judicial”. En una entrevista con El Confidencial añade: “Es una ignonimia y lo que es vergonzoso es que el Gobierno, encabezado por el Partido Socialista, haya aceptado un acuerdo que introduce esa expresión”.

Fernández Díaz está procesado por haber organizado una maniobra parapolicial desde su departamento para sabotear la causa judicial más importante que afectaba a su entonces formación política, el Partido Popular. Para ello, Fernández Díaz se habría servido de medios humanos –policías– y materiales –dinero público de los fondos reservados–, en la denominada operación Kitchen que investiga la Audiencia Nacional.

Otras actuaciones de la brigada política de su departamento no han merecido una investigación judicial hasta ahora, pese a los indicios existentes. Respecto a la actuación del Ejecutivo de Mariano Rajoy contra la oposición democrática. En una grabación realizada en su despacho en el Ministerio, Fernández Díaz resume la guerra sucia de su Ministerio: “Si eso está en el juzgado y sale, nadie va a sospechar que sale de la Policía ni de investigaciones policiales; nadie va a sospechar. Eso sí, los funcionarios de turno, el periodista gacetillero que está siempre por ahí, el amigo del fiscal... Muchas veces, cuando lo publicas, generas una presión mediática que al final haces que cosas que interesan, lo tengan”.

Fernández Díaz fue suspendido de militancia durante la presidencia de Pablo Casado en el Partido Popular. En la entrevista a El Confidencial, el ministro no responde a la pregunta de si el PP “sigue siendo su partido”. Y continúa: “La operación Cataluña es un nombre que le pusieron precisamente los que estaban interesados en transmitir esa opinión de que había una instrumentalización en el aparato del Estado para ir en contra de los separatistas. Pero no quiero entrar en este tema porque como mínimo tiene que ver con algo que mi abogado me ha pedido que no hable”.

Respecto al acuerdo entre PSOE y Junts y la ley de amnistía, Fernández Díaz asegura: “Creo que no es ninguna exagereación retórica aludir a que podemos estar ante lo que es un auténtico golpe de Estado, porque el poder judicial y la separación de poderes son consustanciales a un sistema democrático social y de derecho, y esta iniciativa, evidentemente, rompe la división de poderes!.