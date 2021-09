Fernández Díaz señala a la cúpula del PP en el espionaje a Bárcenas y pide que no se cierre la investigación

El ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de procesarle en el caso Kitchen en un escrito en el que niega la relación de la trama y el ministerio que él dirigía y señala al PP de Rajoy, según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado elDiario.es. "Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que el Sr. Bárcenas era el Tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho Ministerio", recoge el escrito de su abogado, Jesús Mandri Zárate, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El escrito tacha de "preocupante" la decisión judicial de concluir la investigación limitando el objeto de la investigación "al entorno del Ministerio del Interior". "Parece olvidar el Instructor que el origen de la denominada operación Kitchen, según la tesis mantenida por el Ministerio Fiscal y por el propio Juzgado a través de sus resoluciones, era el acceso y en su caso sustracción de información en poder del entorno de don Luis Bárcenas, de carácter sensible y perjudicial para algunos dirigentes del Partido Popular".

El ex ministro también reprocha al magistrado no practicar las diligencias necesarias y cerrar en falso la investigación, alineándose con la tesis de la Fiscalía. "La conclusión de la fase instructora en este momento resulta precipitada y sorpresiva", reza el texto. Para Fernández Díaz, las investigaciones deberían haber continuado, tal y como defendieron el Ministerio Público, la Abogacía del Estado, las acusaciones y algunas defensas. Fue rechazado por García Castellón.

García Castellón decidión limitar la causa al Ministerio del Interior en contra de la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones que le habían pedido prorrogar la investigación más allá del pasado 29 de julio, en el que concluía el plazo. El juez ni siquiera llamó a declarar a Mariano Rajoy pese a los múltiples indicios de que conocía la operación ilegal con cargo a los fondos reservados y que la autorizó.

En su escrito, el abogado del ex ministro del Interior cita extractos literales del auto judicial, como aquel en el que el juez sitúa a Fernández Díaz “en el vértice de la cadena que ordenó la puesta en marcha de la operación”.

El abogado considera que si los hechos se “encapsulan’ en el Ministerio del Interior, contra el criterio de la propia Fiscalía, era necesario identificar un máximo responsable y este no puede ser otro que el Ministro del Interior, respecto a quien no hay más indicios que las declaraciones del coimputado Sr. Martínez”. Francisco Martínez fue, en esa época, el número dos de Fernández Díaz.

“Parece haber resultado suficiente que éste manifieste que nuestro representado le envió ciertos mensajes y ha tenido que ser el Sr. Fernández Díaz quien acreditara que no los ha recibido, invirtiéndose las reglas de la carga de la prueba”, añade el defensor del exministro.

El pasado mes de julio el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón puso fin a la instrucción del caso, limitando el espionaje a Bárcenas a una trama de Interior.

El juez considera que fue Jorge Fernández Díaz, y nadie por encima de él, quien "instó a Francisco Martínez, quien fuera, primero su jefe de Gabinete y desde enero de 2013 secretario de Estado de Seguridad, para que pusiera en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar el poder del referido Luis Francisco Bárcenas Gutiérrez"

La llamada 'operación Kitchen' investiga la trama urdida desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy y desde la propia formación conservadora para espiar al extesorero del partido Luis Bárcenas con el objetivo de destruir cualquier tipo de prueba que pudiera implicar al PP en el caso Gürtel y demostrara su financiación ilegal durante décadas.