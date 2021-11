Ferraz aborda la financiación autonómica con los presidentes socialistas sin una posición única

El PSOE asume la dificultad de tener una posición de partido en el debate de la financiación autonómica que Ferraz ha abordado con los presidentes socialistas como paso previo a que se abra formalmente el debate con la propuesta sobre población ajustada que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretende hacer este mes de noviembre. Montero ha liderado una reunión con los presidentes autonómicos y la dirección del partido -Adriana Lastra y Santos Cerdán- a la que también ha asistido la titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en la que no se ha puesto sobre la mesa un contenido concreto, según los asistentes al encuentro, pero sí ha quedado nítido el mensaje de que no puede haber una posición común previa de los socialistas, que era lo que estaba sondeando la dirección y por la que apuesta el líder andaluz, Juan Espadas, que preside el Consejo de Política Federal del partido.

"No hay una solución que pueda ser parcial, ni tampoco de un partido", ha afirmado el valenciano Ximo Puig a su salida de la reunión en Ferraz. El presidente de la Generalitat mantiene una entente con el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, por las particularidades de sus territorios -más cercanos a la Comunidad de Madrid, Catalunya e incluso Baleares-. Pero los líderes socialistas de la 'España vaciada', con sus propias particularidades y que apuestan por que se primen criterios más allá de la población para la financiación de los servicios públicos, también coinciden en que es complicado establecer un punto de partida común dentro del PSOE. "No se trata de buscar acuerdos, sino construir un espacio común de diálogo", ha expresado el asturiano, Adrián Barbón. "En este partido siempre han entendido que cada presidente tiene que poner delante a su tierra, es lo que vamos a hacer, no tiene discusión, se entiende en el PSOE, solo faltaría esto. El PSOE entiende que tiene que hablarlo con otros partidos", ha apuntado el manchego Emiliano García-Page.

En lo que han coincidido todos los presidentes socialistas es en la necesidad de renovar un sistema que lleva siete años caducado y en que se inyecten más fondos para la financiación autonómica. "Es necesario más dotación, pero eso ya lo sabe la ministra", explica uno de los asistentes. La posibilidad de prorrogar de alguna forma los fondos covid que se pusieron en marcha en los peores momentos de la pandemia también ha estado sobre la mesa.

El otro punto de coincidencia ha sido, precisamente, que cada presidente defenderá lo que sea mejor para sus territorios en el marco del debate de la financiación autonómica. Así, la balear Francina Armengol ha señalado la ordinalidad y la población flotante en verano como puntos a tener en cuenta a la hora de revisar el sistema. El criterio de Puig es que prime la población mientras que Barbón, Emiliano García-Page o Javier Lambán apuestan por que se tengan en cuenta criterios, como la despoblación, en envejecimiento o la orografía, a la hora de calcular cuánto cuestan los servicios públicos básicos por cada habitante.

A pesar de los llamamientos a abandonar el "frentismo" que ha hecho el Gobierno en las últimas semanas ante la cercanía de la 'cumbre de Santiago' en la que se reunirán presidentes del PP -el anfitrión Alberto Núñez Feijóo o el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco- con los socialistas de Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias o Extremadura, Ferraz no les ha pedido que abandonen ese tipo de encuentros transversales, según varios de los líderes consultados. La intención de esa reunión es reafirmar las peticiones que formularon en encuentros anteriores -uno de ellos celebrado en Zaragoza en 2018-, pero en el PSOE saltaron las alarmas después de que el presidente gallego usara esa cita durante el debate del estado de la región para arremeter contra Pedro Sánchez y el diálogo con Catalunya. Ante el revuelo causado, la convocatoria se pospuso del 2 al 23 de noviembre.

Ferraz y el Gobierno asumen que no habrá una posición única del partido en el debate de la financiación autonómica. El comunicado difundido por el PSOE después del encuentro apelaba, eso sí, a la "lealtad institucional" así como un llamamiento al PP: "El Partido Socialista invita a todas las fuerzas políticas, especialmente a aquellas con implantación a nivel nacional, a trabajar con honestidad en la definición de una posición común, dejando fuera la confrontación partidista, para contribuir a aprobar una reforma del vigente Sistema de Financiación Autonómica que permita a todas las Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla atender las necesidades y satisfacer las expectativas de la ciudadanía".

El PSOE resume los "principios inspiradores" del nuevo sistema de financiación autonómico en la suficiencia financiera, la autonomía y corresponsabilidad fiscal, la equidad en la prestación de servicios públicos, la "solidaridad entre nacionalidades y territorios que componen España", así como la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Además de la financiación autonómica, el encuentro ha servido para hablar de los Presupuestos Generales del Estado y de la situación de los proyectos presupuestarios en cada una de las autonomías gobernadas por el PSOE, así como de la sanidad y el proceso de vacunación.

Al encuentro han asistido los presidentes de Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias, Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura y La Rioja. Navarra estaba representada por la consejera de Hacienda, ante la imposibilidad de acudir de la presidenta, María Chivite, también citada pese al régimen foral de la comunidad; y Canarias por el viceconsejero de Presidencia dado que el presidente, Ángel Víctor Torres, estaba acompañando a Pedro Sánchez en su sexta visita a La Palma. Los asistentes enmarcan el encuentro dentro del normal funcionamiento del partido y aseguran que hace años que plantearon mantenerlos, como sucedía hace tiempo.