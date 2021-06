Ferraz da por finiquitado el mandato de Susana Díaz pero enfría la activación de la vía para echarla

Ferraz no quiere que Susana Díaz siga al frente del PSOE andaluz tras su derrota este domingo frente a Juan Espadas, a pesar de que la expresidenta ha dejado claro que pretende seguir al frente de la secretaría general hasta final de año, cuando se celebrará el congreso regional en el que se renovará oficialmente el liderazgo orgánico. Sin embargo, la dirección federal enfría la posibilidad de activar la vía para poner fin a su mandato a través de una gestora que, si Díaz no dimite, tiene a priori un difícil encaje en las normas internas del partido.

"Es la militancia la que da y quita liderazgos en el PSOE", ha afirmado el secretario de Organización y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Permanente del PSOE a la que no ha asistido Pedro Sánchez porque está en Bruselas con motivo de la cumbre de la OTAN. Pero el recado de la cúpula socialista es claro: el liderazgo de Susana Díaz está finiquitado. "Con Juan Espadas al frente abrimos un tiempo nuevo", agregó Ábalos, que ha dejado claro que será el quien pilote un "proyecto ilusionante" para los andaluces tres años después de que los socialistas perdieran la Junta por primera vez en 37 años ininterrumpidos de poder.

"Después de las primarias de ayer ha quedado claro cuál es la voz e la militancia. Ha sido una victoria rotunda de Espadas, hoy candidato a presidir de la Junta, pero es la expresión de los militantes en torno a un liderazgo", ha apuntado Ábalos, para quien en las primarias "quedó claro" que "ese es el liderazgo legítimo en Andalucía". Díaz aseguró que dará un paso al lado y que dejará que Espadas sea quien lleve a cabo la dirección política de la federación, pero rechazó dimitir como secretaria general al considerar que "no hay ningún motivo". Su intención es permanecer hasta el congreso regional de final de año, al que "evidentemente" no se presentará. Sin embargo, será su dirección la que controle el proceso orgánico hasta ese cónclave, además de que participará en el federal como todavía líder de la federación.

A pesar de la incomodidad de la dirección federal con esa bicefalia, Ábalos ha dejado caer que no prevé poner en marcha el mecanismo para la destitución de Díaz al frente de la federación andaluza. "No consideramos que tengamos ningún problema de orden interno que debamos abordar", ha afirmado el secretario de Organización. "No tenemos ningún problema de premura en ningún caso", ha apostillado el dirigente socialista que, ante la insistencia de los periodistas sobre la posibilidad de relevar a la expresidenta andaluza, ha asegurado que es "irrelevante" y que se trata de "cuestiones menores" tras los resultados de este domingo en los que Espadas, que era el candidato impulsado por la dirección federal, se impuso con holgura con el 55% de los votos frente al 37% de la todavía secretaria general.

Señala a Casado por "esconderse" de los abucheos en Colón

Pedro Sánchez coge aire ante esa victoria en Andalucía, pese al vértigo que llegaron a tener los partidarios de Espadas en la recta final de la campaña, y los socialistas consideran que también han salido airosos de la manifestación contra los indultos en la Plaza de Colón a la que asistieron las tres derechas. Ábalos ha cargado contra Pablo Casado por su actitud en esa movilización y le ha emplazado a resituarse en la "moderación".

"Han fracasado en su intento de incendiar las calles. Es la foto de la vergüenza", ha afirmado el ministro, que ha acusado al líder del PP de "esconderse en una esquina para que no le abucheen". Según el dirigente socialista, se vio a los dirigentes del PP "avergonzados" en esa manifestación en la que, a su juicio, quien "manda es Vox". "Casado no convence en la derecha más moderada, que ayer no quiso acompañarlo a Colón, ni a la dura, que le abucheó", ha proseguido. "Tiene que decidir si apuesta por moderación, la distensión, y la convivencia o por el exceso y la crispación constante", ha defendido.

"¿Qué solución plantea aparte de recoger unas firmas que provocan división y enfrentamiento?", se ha preguntado Ábalos, que ha recordado que el PP está siguiendo "la misma técnica que usó contra el Estatut" y que para los socialistas es el origen de la fractura actual con una parte importante de catalanes. Además, ha acusado a Casado de hacer la "política del avestruz" ante "el goteo de informaciones de prácticas mafiosas en Génova", en referencia a la imputación de María Dolores de Cospedal, que le aupó a la presidencia del partido.