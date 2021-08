La Fiscalía acusa a Interior de devolver a los menores incumpliendo la ley y con una orden "sin firma"

La Fiscalía acusa al Ministerio del Interior de devolver a Marruecos incumpliendo la "legislación de extranjería" y a través de un oficio "sin firma" a los menores que entraron solos en Ceuta el pasado mayo. Así consta en el informe con el que el Ministerio Público respaldó este domingo a la petición de la asociación Coordinadora de Barrios de detener de manera urgente la devolución forzosa de siete menores. Esta solicitud fue rechazada por pérdida de objeto, pues su repatriación se había realizado apenas cinco minutos después de la hora en la que estaba fechada la petición de la citada entidad.

Con similares argumentos, la Fiscalía también se ha opuesto este lunes a la devolución de otros nueve menores marroquíes. En este caso, la jueza sí ha acordado la suspensión de la repatriación de estos niños y adolescentes prevista entre el lunes y el martes con el argumento de que no se había tramitado el "obligado" procedimiento administrativo.

En su escrito del domingo, el fiscal jefe de Ceuta, José Luis Puerta Martí, cuestiona que solo conste como "fundamentación jurídica" de la devolución de los menores un oficio de la Secretaria de Estado de Seguridad "sin firma" en el que se dice que se va a proceder a su repatriación "en previsión de lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo entre España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado".

El fiscal recuerda que el mismo artículo dispone que el retorno "solo puede realizarse en todo caso con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios de Derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los derechos del niño". Y que, en ese caso, "no consta la tramitación que, para la repatriación de menores no acompañados, exige nuestra legislación de extranjería". En consecuencia, añade que "resulta apropiado acordar la suspensión solicitada mientras la autoridad administrativa correspondiente no aporte el expediente administrativo incoado y la resolución administrativa que corresponda".

El pasado sábado, el fiscal de sala de Menores, Eduardo Esteban, remitió un oficio al Ministerio del Interior en el que solicitaba información sobre la orden dada por Fernando Grande-Marlaska, en virtud de un convenio con Marruecos, para devolver a niños y adolescentes en grupos sin contar con el informe de la Fiscalía que exige la ley de extranjería. En esa comunicación, el fiscal del Supremo se dirige a la Secretaría de Estado de Seguridad que preside Rafael Pérez Ruiz para que informe sobre la orden dada por el ministro a la Delegación del Gobierno para que se procediera al retorno de los menores y además remita el procedimiento acordado para llevar a cabo el traslado de los niños y adolescentes.