La Fiscalía pide al Constitucional que rechace la solicitud del PSOE para revisar 30.000 votos nulos en Madrid

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Constitucional que rechace el recurso con el que el PSOE solicita la revisión de 30.000 votos nulos en Madrid en las últimas elecciones generales. Para el Ministerio Público no existe un “derecho incondicionado” a que se revisen votos nulos y defiende que no hacerlo no vulnera los derechos del partido de Pedro Sánchez.

El PSOE solicitó sin éxito a la Junta Electoral y al Tribunal Supremo que 30.000 votos de los últimos comicios en Madrid declarados nulos fueran revisados. El objetivo: conseguir los poco más de 1.300 votos que necesita el partido de Pedro Sánchez para obtener un escaño más por Madrid en el Congreso y que la aritmética para una posible investidura sea más benévola: con un escaño más, el PSOE solo necesitaría la abstención de Junts y no su voto favorable.

El Constitucional admitió a trámite el recurso del PSOE y tiene previsto resolver el fondo del asunto mañana por la mañana a primera hora. Mientras tanto, los magistrados han rechazado la petición del PP de que una de las magistradas, la progresista Laura Díez, sea apartada de las deliberaciones por haber sido nombrada a propuesta del Gobierno en la última renovación parcial del tribunal de garantías.

La Fiscalía apoyó la pretensión del PSOE cuando sus reclamaciones se tramitaron ante el Tribunal Supremo, pero ahora cambia el sentido de su escrito y solicita que el recurso se desestime por parte del Constitucional.