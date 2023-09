Puigdemont exige la amnistía y un relator como “condición previa” para la investidura de Sánchez

“Un compromiso histórico”. Eso es lo que quiere Carles Puigdemont para facilitar la investidura de Pedro Sánchez en lo que ha reconocido que se trata de un “momento especial” porque España se asoma a un “dilema”: llegar a un acuerdo con la formación independentista o la repetición de elecciones. “No estamos hablando de un parche para sacar adelante la legislatura y cerrar el paso a la derecha. Estamos hablando de que si hay acuerdo, este debe ser un acuerdo histórico, un compromiso histórico como el que ningún régimen ni gobierno español ha sido capaz de hacer realidad”, ha arrancando Puigdemont, que advertido de que se tienen que establecer las “condiciones previas” para iniciar esa negociación: “reconocer la legitimidad del independentismo”, el “abandono de la vía judicial” y la amnistía; un relator que medie y verifique los acuerdos, y el impulso al catalán.

La Eurocámara retira una foto con una urna del 1-O que no fue autorizada en una exposición organizada por Puigdemont

Más

“El pacto posible no es un pacto cualquiera sino con Junts, una formación a la que se arrinconado y despreciado sin descanso por parte de los dos grandes partidos españoles”, ha dicho el eurodiputado, que ha recordado que sumaron sus votos PSC y PP, junto a los comunes, para arrebatar la alcaldía de Barcelona a Xavier Trías, y posteriormente ha hecho referencia a los “elementos del conflicto”, que ha citado por orden: la sentencia contra el Estatut, la “criminalización del 1-O”, el incumplimiento de las inversiones y la aplicación del 155.

“El 1-O no fue un delito, ni la declaración unilateral de independencia tampoco, como tampoco lo fueron las protestas”, ha expresado el expresidente catalán, que plantea la amnistía para centenares de condenas enmarcadas en el procés. Pero la amnistía no es un punto final para Puigdemont, que la ha situado como una exigencia para iniciar una negociación para la investidura, pero que es el comienzo de un camino que, a su juicio, debe conducir a un referéndum de autodeterminación.

“Catalunya es una nación, una vieja nación europea que se ha visto atacada en su condición nacional por los regímenes políticos españoles desde 1714”, ha afirmado el expresidente catalán, que ve en la independencia la única vía posible para la “supervivencia de Catalunya como nación”. “Correspondería a los responsables políticos españoles desmentir esta conclusión, pero no por el camino de las promesas y las palabras, sino por la de los hechos”, ha dicho antes de entrar en la concreción de sus exigencias.

El expresidente catalán ha expuesto sus condiciones de cara a una negociación para la gobernabilidad en una conferencia en un hotel en Bruselas, a donde se han desplazado dirigentes de Junts para participar en una jornada interparlamentaria convocada por Puigdemont, a quien han recibido en pie con aplausos. En primera fila estaban sentados la expresidenta del Parlament Laura Borrás y su sucesora, Anna Erra i Solà, actualmente en el cargo, el exconseller Jordi Turull, y la portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Teresa Jordà, entre otros. También han acudido los siete diputados de Junts, cuyos votos son claves para la gobernabilidad.

La negociación del 'sí' de los de Puigdemont le devuelve al epicentro de la política española, una situación que el expresident no va a desaprovechar una vez que vuelve a ver disparada su popularidad en la capital comunitaria. A la conferencia han asistido todos los medios españoles y también representantes de la prensa internacional.

La conferencia estaba prevista desde la semana pasada y se ha producido un día después de que el expresidente recibiera a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en su calidad de líder de Sumar, que se desplazó a Bruselas para abordar con el eurodiputado la investidura de Sánchez. El PSOE se desmarca de esa reunión y mantiene su vía de negociación, aunque preserva todo lo que tiene que ver con la amnistía, una propuesta -defendida desde hace casi años por los partidos independentistas- de la que los socialistas siempre han renegado, pero que ahora está sobre la mesa.

“Tenemos trabajadas varias fórmulas, pero por una cuestión de discreción no las vamos a exponer todavía. La amnistía no es la única fórmula. Lo importante es el objetivo, curar las heridas del pasado. Poner el marcador a cero. Hay unas fórmulas más lentas, otras más costosas. Creo que tenemos que ir etapa por etapa. Ahora mismo yo no estoy autorizado a hablar de otras fórmulas”, expresó el dirigente de En Comú Jaume Asens, que también participó en el encuentro de Díaz y Puigdemont, tras el que se mostró convencido de que el 'sí' de Junts a la investidura de Sánchez está más cerca.