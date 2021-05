Gabilondo: El PSOE es "lo bueno por conocer" en Madrid

Madrid, 2 may (EFE).- El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado este domingo en el acto de cierre de campaña electoral que el PSOE es "lo bueno por conocer" en el Gobierno madrileño y ha animado a ir a las urnas el próximo martes 4 de mayo para impedir que gobiernen los "desleales".

"Vamos a cambiar Madrid. Si nosotros no vamos a votar, ellos se quedan. Conviene no olvidar que si nosotros no vamos, solo van ellos. Si no vamos a votar, perderemos todo", ha dicho Gabilondo en un mitin celebrado en el auditorio al aire libre de Entrevías, en un día del Dos de Mayo que, además de ser la fiesta de la Comunidad de Madrid, también es el 142º aniversario del partido socialista.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha arropado a Gabilondo en el cierre de esta campaña junto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el secretario general de PSOE-M, José Manuel Franco; y la número dos de la candidatura, Hana Jalloul.

"Tenemos que impedir un gobierno de desleales con nuestro compromiso con la democracia, y tenemos que hacerlo con votos, como hacemos nosotros las cosas", ha afirmado Gabilondo, que ha añadido que ha llegado la "hora de elegir frente a la crispación y el miedo".

El candidato socialista ha bromeado con que "alguien señaló el camino", -en referencia a las palabras de la presidenta de Nuevas Generaciones del PP, Bea Fanjul, quien durante un mitin aseguró "¿saben eso que dicen: más vale lo malo conocido? Pues eso es Ayuso"-, a lo que Gabilondo ha respondido que el PSOE es "lo bueno por conocer".

La número dos de la candidatura del PSOE, Hana Jalloul, ha asegurado que esta campaña ha sido "dura" por "las amenazas, la crispación y el odio", y por ello ha aseverado que Madrid merece un Gobierno "sin el veneno de la ultraderecha y el fascismo".

Por su parte, el secretario general de PSOE-M, José Manuel Franco, ha dicho que el patriotismo de las derechas es de “cartón piedra” porque se les “llena la boca con España” pero luego “no se preocupan por ella”.

“Se dedican a gobernar para unos cuantos mientras el Gobierno de España gobierna para todos”, ha afirmado Franco, quien ha insistido en que las políticas de derechas son “miserables” con los desfavorecidos.