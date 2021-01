Gamarra aconseja recurrir al Comité de Bioética para evitar polémicas como la de políticos vacunados saltándose la cola

Critica el "inmovilismo" jurídico de Sánchez porque si hubiera apoyado el plan del PP las CCAA aplicarían el "bisturí" ante el Covid

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que la vacunación contra el Covid-19 debe regirse por criterios "éticos y jurídicos" y ha aconsejado al Gobierno acudir al Comité de Bioética para fijar esos criterios de actuación y evitar polémicas como la provocada con las vacunaciones de políticos saltándose la cola.

En una conferencia-coloquio organizada por el Club Siglo XXI, Gamarra ha acusado al Gobierno de no poner en marcha un plan de vacunación "claro, transparente y eficaz" que impidiera "la interpretación". A su entender, ese plan habría evitado que al final se estén convirtiendo "todos en un tribunal sobre quién tiene que vacunarse antes o después".

En este punto, ha indicado que el PP ha solicitado al Ejecutivo ese plan nacional de vacunación "ágil" y "transparente" con "igualdad de condiciones para todos los sanitarios y sin discriminar si un sanitario presta servicio en la sanidad pública o privada" como, a su juicio está ocurriendo en España.

Tras asegurar que hay que poner todos los instrumentos del sistema sanitario para vacunar "cuanto más rápido mejor", la portavoz del Grupo Popular ha recalcado que la vacunación debe regirse por criterios "éticos y jurídicos".

"En este país tenemos un Comité de Bioética y lo tenemos para algo. Se ha acudido a él en algunas ocasiones y se tendría que estar acudiendo él constantemente sobre todo cuando se trata de establecer los criterios para vacunar a una población de 47 millones de habitantes", ha enfatizado.

Ante los políticos que se han vacunado saltándose los protocolos, Gamarra ha indicado que "no hacen falta polémicas en este momento sobre cómo debiera haberse desarrollado esa labor". Aunque ha dicho que ahora no pueden caer en "populismos" ni "enfrentarse los unos a los otros" sobre quién tiene que vacunarse antes", ha insistido en que esto está pasando porque "quién tenía la responsabilidad" de dotar a España de un plan nacional de vacunación "no lo ha hecho".

UN PLAN B JURÍDICO

Además, Gamarra ha echado en cara al Gobierno que no haya legislado estos meses para ofrecer instrumentos jurídicos a las autonomías para afrontar esta tercera ola de Covid y ha criticado que el PSOE y sus socios "echaran abajo" el 'plan B' jurídico que planteó el Grupo Popular este verano.

Según ha dicho, si se hubiera aprobado el plan del PP hoy podría haberse aplicado una "política de bisturí" mientras que ahora hay que tomar medidas que "tienen un impacto mayor en la economía". Además, ha señalado que ese "inmovilismo legislativo no lo han tenido otros países" y ha citado el ejemplo de Alemania, que ha "cambiado su legislación hasta en tres ocasiones".

Además, ha advertido que los países que han llevado a cabo esas reformas legislativas y se han dotado de instrumentos legislativos van a tener un "impacto menor en muertes pero también en consecuencias económicas".

EL GOBIERNO "ACELERADOR" DE LA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA

Gamara ha acusado al Gobierno de haberse convertido en "acelerador" de la crisis sanitaria y económica que hay en España al tomar decisiones que, a su juicio, "no son las adecuadas". A su entender, en este momento falta "liderazgo" y "alguien al timón". "El desgobierno al final lleva al caos y lastra a un país como España", ha aseverado.

Además, la portavoz 'popular' ha insistido en que Illa debería haber dimitido de sus funciones semanas antes porque "uno no puede estar en dos sitios a la vez" ni ser "un ministro parcial", sino "a doble turno", como los sanitarios, frente a una pandemia como la que atraviesa España.

Pero también porque, en su opinión, supone "un grave conflicto de intereses políticos" que Illa haya estado al frente del Consejo Interterritorial tomando decisiones que afectan a su futuro político más inmediato.