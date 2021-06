El Gobierno aplaude la "autocrítica" de Junqueras mientras el PP le acusa de "machacar la convivencia"

El Gobierno ha encajado con satisfacción la carta en la que Oriol Junqueras renuncia a la vía unilateral en Catalunya y reconoce que los indultos son una vía para aliviar la situación. Los socios de la coalición han aplaudido el gesto del líder de ERC a las puertas de que el Consejo de Ministros conceda los indultos parciales a los líderes del procés en el marco de la política de "reencuentro" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La publicación del artículo ha coincidido, además, con la presencia del presidente en el primer acto público al que también asistía el de la Generalitat, Pere Aragonés. Sánchez ha aprovechado para insistir en el abandono de las "posturas maximalistas" y de los "Intereses partidistas" para iniciar una etapa de diálogo en Catalunya.

Sánchez defiende ante Aragonès abandonar las "posturas maximalistas" para recuperar la convivencia

Más allá del mensaje genérico enviado por el presidente en el discurso en la entrega de los premios de la patronal catalana Foment del Treball, que no se ha referido específicamente ni a los indultos ni a la nueva etapa que pretende inaugurar con el recién elegido presidente de la Generalitat, el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha celebrado la autocrítica de Junqueras y la “revisión” que ha hecho en su artículo de “todo lo actuado”. De hecho, ha considerado que la carta es una "reacción" a la política de diálogo del Gobierno. “Queda claro que ese marco de diálogo tiene que estar dentro de la legalidad”, ha dicho Ábalos en referencia a esa carta y a lo que a partir de ahora se abre entre el Gobierno y la Generalitat. En esa misma dirección se ha pronunciado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que ha señalado el "buen gesto" del exvicepresidente catalán.

En una entrevista en AL Rojo Vivo (La Sexta), Ábalos ha enfatizado que Junqueras se haya referido “al conjunto de catalanes a los que no se respetó suficientemente por no decir que no se les respetó nada”. “Me parece un paso importante”, ha dicho el dirigente socialista. Aún así, ha reconocido que la tarea es “difícil” como ha dicho el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, respecto al diálogo que ambas administraciones quieren poner en marcha.

Junqueras ha insistido en la ‘vía escocesa’ para Catalunya, que consiste en un referéndum pactado con el Estado al que el PSOE se niega. “Nosotros plantearemos las nuestras [propuestas] y trataremos de buscar una solución dentro de la legalidad para resolver los problemas”, ha dicho Ábalos, que ha admitido que los socialistas tendrán que hacer “pedagogía respecto a por qué y para qué” plantean medidas, como los indultos, “que alivian la situación”.

Tanto Ábalos como Belarra han mantenido el discurso que en las últimas dos semanas ha desplegado el Ejecutivo respecto a los indultos en pro de la convivencia. “Los beneficios se van a ver después, porque el objeto no es indultar es quitar los elementos traumáticos que enrarecen la normalidad e impiden el diálogo”, ha rematado.

No obstante, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado que su partido no renunciará "a ninguna vía democrática" tras el artículo de su jefe de filas y Junts, el otro socio del Govern, ha replicado a Junqueras que el independentismo no debe descartar ninguna vía para lograr la independencia.

Para el PP la tribuna de Junqueras no es un gesto positivo porque "los líderes independentistas no renuncian a romper el modelo constitucional ni a machacar la convivencia". Así lo ha asegurado este lunes el portavoz nacional del partido y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha querido dejar claro que pese a las palabras de Junqueras sigue en marcha la participación del PP junto a Vox en la concentración que tendrá lugar en la plaza de Colón de Madrid el próximo domingo.

También ha asegurado que "la vía unilateral no funcionó" en Catalunya porque hubo un Estado de Derecho enfrente que puso instrumentos constitucionales", porque "si no hubiera sido por el Estado de Derecho, Junqueras hubiera intentado triunfar y hubiera triunfado".

Fuentes de la dirección nacional del PP explican que el referéndum pactado planteado por Junqueras es "ilegal" por lo que, a su juicio, ERC sigue "fuera de la Constitución y la legalidad". Además, las mismas fuentes enfatizan en que Junqueras "no pide perdón" en su tribuna y aseguran que "muy mal lo tiene que ver Sánchez en las encuestas" para escenificar su entendimiento con Pere Aragonès.

Ciudadanos no cree en la palabra de Junqueras

Tampoco a Ciudadanos le convence el posicionamiento de Junqueras. “Es la palabra de un condenado, la palabra del quien ha repetido mil veces que lo volverán a hacer, y la palabra de una persona que no considera catalanes a los que no hemos apoyado la independencia”, ha señalado Inés Arrimadas, que considera que no tiene ningún valor que ahora que “digan en una carta y solo una vez que a lo mejor renuncian. Estos señores están todo el día diciendo que lo van a volver a hacer y están todo el día amenazando", informa Carmen Moraga.

"Nos ha vendido por un plato de lentejas”, ha lamentado Arrimadas sobre los indultos para los que Sánchez ha allanado el terreno. “¿Por qué hay que darles privilegios a los políticos? A los ciudadanos no se les quitan las multas porque digan que no lo van a volver a hacer. Yo creo que los ciudadanos cumplen y pagan”, ha dicho Arrimadas, para quien Sanchez “pretende que ahora no pasa nada cuando en campaña dijo todo lo contrario, que no les iba a indultar". "Lo único que ha cambiado es que ahora los necesita para continuar gobernando. Es una humillación”, ha zanjado.