El Gobierno espera un acuerdo inminente sobre la ley de amnistía para anunciarlo en las próximas horas

“Está cerca”. Así de escueta se pronunció este martes en los pasillos del Senado la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, tras las preguntas de los periodistas sobre el esperado acuerdo para la ley de amnistía. La también 'número dos' del PSOE abandonó rápido las dependencias de la Cámara Alta y esta vez no departió con nadie. Porque la consigna entre los socialistas y en el seno del Gobierno es clara: no dar por hecho en público un acuerdo que en privado sí admiten como cerrado hasta que no sea confirmado por Junts.

La experiencia de otras negociaciones al límite con los de Carles Puigdemont durante lo que va de legislatura hace al PSOE extremar las cautelas hasta el último instante. Pero tanto en la Moncloa como en Ferraz admiten que, tras muchos vaivenes y meses de negociación, el proyecto de ley de amnistía tiene por fin el respaldo suficiente para ser aprobada por la mayoría del Congreso.

Lo apalabrado es que el anuncio de ese acuerdo se produzca en cuestión de horas y que incluso sean explicadas en una comparecencia las modificaciones que se han introducido al texto durante las últimas conversaciones. Aunque desde el PSOE se ha insistido en que no contemplaban alterar el articulado en lo referente a las excepciones por los delitos de terrorismo, fuentes del máximo nivel al corriente de las conversaciones sí admiten que para conseguir sacar a Junts del 'no' se han introducido cambios “mínimos” y, en todo caso, “de carácter estrictamente técnico”.

Lo comprometido por todas las partes durante las negociaciones de las últimas semanas era no filtrar ninguna de esas modificaciones para no poner en riesgo un acuerdo que durante muchos momentos ha peligrado. Y hasta este martes por la noche tanto los socialistas como los independentistas catalanes cumplieron con esa parte del trato.

“Les puedo avanzar que el acuerdo está cerca”, señaló Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, refiriéndose a la prudencia necesaria y a que serán los grupos parlamentarios los que darán detalles del texto de cara a la comisión de Justicia de este próximo jueves. Preguntada por los cambios, la portavoz del Ejecutivo se limitó a apuntar que la ley será “impecable”.

Alegría: “La ley va a salir impecable”

“Esta ley entró impecable al Congreso y va a salir impecable, constitucional, conforme al derecho europeo y con un objetivo claro, mejorar la convivencia”, añadió.

Desde que Junts contribuyese con su voto en contra en el Pleno a que la proposición de ley no pasara el filtro del Congreso, los contactos entre ambas formaciones no se han interrumpido pero las negociaciones llegaron a estar varadas durante algunas semanas. “La última votación abrió un período de reflexión que nos atañía a todos, y fruto de esa reflexión espero que el próximo jueves podamos sacar adelante esa ley”, dijo la portavoz socialista, Esther Peña, en rueda de prensa el lunes.

De salir adelante definitivamente este jueves con el respaldo de Junts y ERC, la proposición de ley podría ser debatida y aprobada en Pleno la semana que viene en un Pleno extraordinario o, en su defecto, la siguiente semana en Pleno ordinario. El acuerdo de la amnistía precipitará, además, la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde principios año, un paso que dotará de una mínima estabilidad política a una legislatura al filo del abismo desde la misma noche electoral del 23 de julio.