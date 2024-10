El Gobierno evita entrar al choque con Feijóo y muestra una imagen de unidad con la Generalitat Valenciana

Valencia amaneció este jueves entre los restos del desastre. Con los servicios de emergencia desplegados en las labores de rescate de desaparecidos, el número de víctimas mortales oficiales no dejó de crecer durante toda la jornada. Los vecinos de las comarcas afectadas se volcaron en despejar las calles de sus pueblos del lodo acumulado entre cientos de coches apilados y casas y comercios destrozadas. Y entonces aterrizaron los políticos.

El primero en hacerlo, antes incluso que el presidente, fue el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que viajó hasta algunas de las zonas afectadas con el objetivo de respaldar a su compañero de filas, el presidente valenciano Carlos Mazón, cuya gestión de esta catástrofe ha quedado en entredicho por la tardanza en la activación de las alertas el pasado martes. Y, de paso, Feijóo aprovechó su visita para arremeter contra el Gobierno central mientras los servicios de rescate continuaban en la búsqueda de víctimas y personas desaparecidas.

“No tengo información del Gobierno central. En absoluto. Nadie me ha informado de nada, he sido yo el que me he tenido que ir informando de lo que ocurre en mi país”, criticó el líder del PP en una comparecencia ante la prensa acompañado por el presidente valenciano. Tan solo un par de horas después, el propio Mazón se desmarcó radicalmente de las palabras de su jefe de filas y agradeció de manera explícita a Pedro Sánchez su presencia y su colaboración. “Muchas gracias, querido presidente, por tu rápida presencia y por tu cercanía”, le dijo a Sánchez.

Tampoco el Gobierno ha querido entrar al trapo de los ataques de la oposición cuando aún ni siquiera se han terminado de contabilizar las personas fallecidas. Después de visitar el Centro de Coordinación Operativo Integrado de la Comunitat Valenciana y de reunirse con los altos mandos del dispositivo de rescate, el propio Pedro Sánchez evitó cualquier tipo de referencia o crítica ni expresa ni velada ni a la gestión de Mazón ni a la actitud de la oposición.

“Mandamos un mensaje de absoluta colaboración y cooperación. Cualquier recurso más que necesiten, aquí está el Gobierno de España. No vamos a dejar solos a los valencianos. La prioridad es encontrar a los desaparecidos, primero, y poner todos los recursos para la reconstrucción, después”, señaló Sánchez junto al presidente valenciano.

Lo más parecido a un reproche al Govern de la Generalitat salió del ministerio del Interior. Después de que Feijóo señalara a las previsiones de la AEMET y denunciara “la soledad” de los presidentes autonómicos, el ministro Fernando Grande-Marlaska recordó que las competencias en la gestión de este tipo de catástrofes recaen en las Comunidades Autónomas.

“Son las autoridades autonómicas de Protección Civil las responsables de gestionar y activar las alertas correspondientes, que pueden implicar la activación de los diferentes planes en función del tipo de riesgo: incendios forestales, movimientos sísmicos, inundaciones, fenómenos meteorológicos adversos, etcétera”, señaló el ministro.

También evitó el choque la ministra de Defensa, Margarita Robles, que participa en el Comité de Seguimiento como máxima responsable de la Unidad Militar de Emergencias. Preguntada por las críticas de la oposición y por las dudas sobre la gestión de Mazón durante las primeras horas de la DANA, Robles esquivó el encontronazo.

“Cada uno sabe perfectamente lo que ha hecho bien y lo que no ha hecho bien y cada uno tiene que hacer una autocrítica”, se limitó a contestar Robles durante una entrevista en Telecinco en la que subrayó que los ciudadanos “no entenderían” que los responsables políticos entren ahora en ningún tipo de “controversia”.

Tras conocerse que la Generalitat valenciana no activó los sistemas de alerta a la ciudadanía hasta la noche del martes, cuando ya había cientos de ciudadanos atrapados por el agua y tras horas de intensas lluvias, el ministro de Política Territorial se limitó en su comparecencia del miércoles a recordar la cronología de las actuaciones llevadas a cabo sin entrar a valorarlas.

“Desde el jueves 24 se declaran alertas por la AEMET. El martes 29 la AEMET declara alerta roja a las 7.31 de la mañana para la provincia de Valencia. A las 15.00 horas la Generalitat anuncia nivel dos para la comarca de Utiel-Requena. A las 17.39 la Generalitat activa el nivel dos para la provincia de Valencia. A las 20.00 horas la Generalitat emite SMS de alerta a la población y a las 20.36 el Gobierno recibe la solicitud de actuación de la UME por parte de la Comunidad Valenciana”, narró.

Diferencias entre Feijóo y Mazón

La estrategia nacional del PP fue clara desde el primer instante: echar toda la responsabilidad al Gobierno. Empezó el miércoles por la mañana en el Congreso mientras el número de muertos por la DANA comenzaba a escalar. “No entiendo el respeto selectivo a las víctimas”, dijo ante la decisión de la mayoría parlamentaria de mantener la actividad legislativa en el Congreso. Sí se suspendió la sesión de control por petición de la propia oposición que lidera Feijóo.

El máximo referente del PP calificó la “actitud” del Gobierno y de sus socios de “despreciable”. “No son conscientes de la gravedad de la decisión que han tomado”, planteó, para insistir: “He visto muchas cosas en política, he presenciado muchos momentos de bajeza moral, pero creo que ninguno como este”.

Feijóo anunció su intención de visitar las zonas afectadas por el temporal. Esa misma tarde, Albacete, acompañado del presidente autonómico, Emiliano García-Page. Y, ya este jueves, València. El PP comunicó pasadas las diez de la noche del miércoles que su líder estaría desde primera hora junto al president, Carlos Mazón.

Pero la unidad de acción que Feijóo quería escenificar no fue tal. No solo con Page, ni siquiera con su propio barón.

El líder del PP aprovechó su visita al Centro de Emergencias de la Generalitat para arremeter contra el Gobierno central, al que acusó de desentenderse de la gestión de la DANA y sus consecuencias. Feijóo también atacó a las previsiones de la AEMET y a las decisiones de la confederación hidrográfica, ambos dependientes de la administración general.

Con casi 100 muertos ya confirmados en ese momento, Feijóo reclamó que se declare “emergencia nacional” para que la coordinación, y, por tanto, la responsabilidad, pasen al Gobierno central. No hubo dudas en sus palabras. Lamentó que la Generalitat tenga que asumir la gestión “con la información de otra administración pública”, en referencia al Gobierno. “Nadie puede tomar decisiones en función de una información que puede ser exacta, inexacta, mejorable”, dijo.

El líder del PP recurrió a su pasado como presidente de Galicia: “He sido presidente autonómico mucho tiempo y sé la soledad de un presidente autonómico que no tiene todas las herramientas y, sin embargo, los ciudadanos le exigen una responsabilidad adicional”.

Feijóo se erigió en portavoz de todos los presidentes autonómicos, propios y ajenos: “Los doce presidentes autonómicos del PP y los del PSOE somos una piña”.

Pero Emiliano García-Page subrayó después de estas declaraciones que los avisos “llegaron en tiempo y forma”, de tal forma que “los servicios estaban prácticamente movilizados antes de que cayera el agua porque estábamos avisados”. “A la gente le pido que ayude, algunos tienen que ayudar callándose”, zanjó, en referencia al líder autonómico del PP, Paco Núñez.

Más contradictorio con su jefe en el partido fue Carlos Mazón. El presidente de la Generalitat asistió silente a la rueda de prensa de Feijóo, e inmediatamente se fue a recibir a Pedro Sánchez. Junto al presidente del Gobierno, Mazón cogió el micrófono para agradecerle su pronta reacción y la “coordinación”. Minutos antes, Feijóo había dicho: “Al Gobierno central no le pediría una mayor colaboración. Le pediría alguna colaboración”.

Pero Mazón agradeció expresamente junto a Sánchez los “contactos desde el principio, contigo [por el presidente del Gobierno] por wasap, con la vicepresidenta, con el ministro del Interior, la de Defensa, con la delegada del Gobierno aquí”. “Esta colaboración y esta comunicación son fundamentales, necesarias. Vamos a seguir con ella”, concluyó.

Ya por la tarde, el presidente de la Generalitat pidió formalmente la participación de las Fuerzas Armadas en los trabajos de rescate y reconstrucción. Inmediatamente, la UME anunció que comenzará a colaborar con las autoridades autonómicas desde este mismo viernes.