Gobierno vasco califica de "acto criminal" el brutal ataque a un joven de Amorebieta (Vizcaya) que se encuentra grave

BILBAO, 29 (EUROPA PRESS)

El consejero de Cultura, Bingen Zupiria, ha calificado este jueves de "acto criminal" el brutal ataque que sufrió el pasado domingo un joven de 23 años en la localidad vizcaína de Amorebieta-Etxano, que se encuentra ingresado en estado grave en el Hospital de Cruces.

Zupiria, que ha participado en la presentación de las ventanas vascas de verano de Etxepare Euskal Institutua, celebrada en el Azkuna Zentroa de Bilbao, se ha referido a este y otros episodios violentos que se están produciendo en los últimos meses.

"Estamos ante hechos que son actos delictivos, actos criminales que no pueden ser aceptados como algo normal o como una cosa de algunas personas. Es un tema muy serio que no debería producirse, en el que, probablemente, puede haber indicios de que haya actitudes de odio hacia diferentes características de las personas que puedan estar implicadas y que no se pueden aceptar de ninguna manera", ha asegurado.

Hasta la una y media de esta tarde habían sido detenidos un total de ocho integrantes de una banda juvenil, denominada 'Los Hermanos Koala' cinco de ellos menores, en una operación de la Ertzaintza que sigue abierta, por lo que no se descartan nuevos arrestos.