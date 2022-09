González y Rajoy convergen en la crítica a la subasta fiscal de las comunidades autónomas

Dos miradas, dos partidos distintos, dos expresidentes, dos nostálgicos del bipartidismo y una conversación entre ambos convertida ya en un clásico del Foro La Toja. Felipe González y Mariano Rajoy, conducidos en esta ocasión por la periodista Anabel Díez. Más cerca que nunca. Tanta es la sincronía que con ellos España tendría ya una “gran coalición”. O no, que diría el popular. A saber. Lo cierto es que hay una mirada compartida en política europea, en la defensa de la Alianza Atlántica, en el apoyo a Ucrania, en política energética y hasta en la necesidad de un pacto de rentas y salarios contra la crisis que emule a los de La Moncloa de 1977. Con matices, sí, pero convergen también en la crítica a la subasta fiscal de las Comunidades Autónomas. “Esto es el ejército de Pancho Villa”, se lamenta el socialista. “Es un modelo Frankenstein”, añade el popular.

¿Un estatuto para los ex presidentes?, pregunta la moderadora. “Sí, para buscarnos un lugar lo más alejado posible de los centros de poder”, respondió González recordando su vieja aportación sobre los jarrones chinos en que se convierten quienes abandonan La Moncloa y no saben dónde poner quienes les suceden en el cargo de jefes de Gobierno.

Ironías aparte, la reflexión compartida de quienes suman más de 20 años como jefes de gobierno dio para cruzar impresiones sobre Europa, América Latina, Ucrania y un futuro global plagado de incertidumbres mientras el debate nacional gira estos días en torno a la fiscalidad y la disparatada carrera autonómica –en la que ha entrado también el Gobierno de Pedro Sánchez– por las rebajas de impuestos. Para Felipe González, nos enfrentamos a consecuencias económicas muy serias que obligan a un “pacto de rentas no solo en el sentido de salarios y precios, sino que incluyan las políticas fiscales para evitar que esto resulte el ejército de Pancho Villa y cada uno actúe por su cuenta”.

Hace falta, en su opinión, más que nunca “sentarse en una mesa”, y no solo sindicatos y patronal, sino “también los políticos”. “O nos ajustamos o nos ajustan. Y si nos ajustamos es mejor hacerlo equitativamente para repartir las cargas del ajuste”, afirmó tras reclamar un debate serio sobre qué estado necesitamos y cómo tiene que coordinarse con Europa. Su diagnóstico incluye una fiscalidad “deteriorada por el paso del tiempo” y una legislación que incluye la fijación de competencias autonómicas en impuestos básicos, algo en lo que se declaró escasamente confiable, tras pedir disculpas a Moreno Bonilla y a Ximo Puig, en alusión a su decisión de rebajar el tramo autonómico del IRPF para rentas inferiores en un caso a los 60.000 euros y en otro a los 40.000.

Mariano Rajoy transitó también hacia el pacto de rentas, con la supervisión del Gobierno, y estuvo de acuerdo con el socialista en la necesidad de repartir los costes de la inflación. “Si no somos capaces de alcanzar un acuerdo en esto, tendremos un grave problema”. El popular considera además que el pacto de rentas debe afectar a todos, también a los funcionarios. “Dejarlos fuera –14 millones de personas reciben rentas públicas– puede ser complejo y no estamos para hacer demagogias”, añadió. En contra de lo que defendió el socialista, el expresidente del PP no alcanza a ver la viabilidad del pacto fiscal, si bien dijo que España camina hacia “un modelo Frankenstein”.

Con la presencia de Feijóo y Moreno Bonilla entre el público, Rajoy cargó contra la propuesta fiscal de Sánchez y expresó su preocupación porque se resucite el “viejo debate ricos-pobres” y dijo que “eso es populismo” al modo de Perón o Robin Hood. “Me interesa acabar más con los pobres que perseguir a los ricos”, espetó haciendo suya una frase que González tuvo que recordar que pronunció el ex ministro sueco Olof Palme, asesinado en Estocolmo en 1986.

“En España se está recaudando más que nunca, hemos recibido la ayuda de los fondos europeos, se han subido los impuestos, lo que menos nos interesa es sumarle demagogia para darle un tortazo a las grandes empresas o a quienes tienen un patrimonio”, prosiguió tras aclarar que no tenía intención de criticar a nadie, pero sí a poner de manifiesto que la política fiscal del Gobierno “afecta a la credibilidad del país”. González recordó, después en conversación con los periodistas, que el impuesto de Patrimonio que ha suprimido este mes Moreno Bonilla lo creó su gobierno, que tenía un objetivo censal y no recaudatorio y que él es partidario hoy de su supresión.

González introdujo de forma sucinta en la conversación un asunto sobre el que nadie le preguntó, pero en el que quiso entrar para dejar constancia de su perplejidad, como fue la visita a España del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, para intentar mediar entre Gobierno y PP con el objetivo de desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. “A lo mejor viene aquí el belga a decirnos cómo tiene que ser la Justicia”, ironizó.

El expresidente no es partidario ni de la mediación de un externo belga, ni de la propuesta del PP para que sean los jueces quienes se elijan a sí mismos para el órgano de gobierno, ni mucho menos del obstruccionismo de los populares para mantener bloqueada la renovación. El principio básico de la democracia es cumplir la ley y, luego, ya se proponen las reformas que se consideren, suele decir cuando se le pregunta por el asunto. Ni Rajoy ni Feijóo, claro, que también participó en el Foro La Toja, se refirieron al bloqueo del Poder Judicial.