Illa: la estabilidad de mi Govern no descansará en Vox ni tengo nada que hablar

Barcelona, 9 feb (EFE).- El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que la estabilidad de un eventual Govern pilotado por los socialistas "no descansará sobre Vox", formación con la que no tiene "nada que hablar" y de la que lamenta que se le esté dando "una notoriedad que no merecen".

"No tengo nada que hablar con esa gente, estoy en sus antípodas políticas y no sustentaré ningún Govern que descanse en nada que ellos puedan ofrecer. Esto no lo haré y lo he dicho por activa, por pasiva y por perifrástica", ha expuesto durante una entrevista en TV3.

El candidato socialista ha asegurado en diversas ocasiones que si es la fuerza más votada el 14 de febrero se presentará a la investidura, algo que no hizo en 2017 la candidatura de Ciudadanos, cuando ganó con 36 escaños con Inés Arrimadas como cabeza de lista.

Ante esta afirmación, algunos partidos han alertado de que existe la posibilidad de que Illa sea investido gracias al apoyo o la abstención de Vox, algo que el candidato del partido de extrema derecha, Ignacio Garriga, ha descartado no obstante.

El presidenciable del PSC, por su parte, ha asegurado que no se sentará a negociar con Vox porque no tiene "nada que hablar" con este partido.

Al ser preguntado en otra entrevista, en Catalunya Ràdio, por si, llegado el caso, "aceptaría" los votos de Vox, ha respondido: "Le estoy diciendo que no hablaré, no asentaré un Govern sobre una formación política que defiende posiciones de ultraderecha".

En ambas entrevistas el exministro socialista ha llamado a concentrar el voto "del cambio" en el PSC para que, pasadas las elecciones, pueda disponer de la fuerza necesaria para formar un gobierno "progresista" con los comunes que "pase página" a diez años "perdidos" por el "procés".

El candidato ha defendido que la jornada electoral será "segura" porque el Govern ha trabajado en adecuar un dispositivo que así lo garantice y ha animado a todos los catalanes a votar.