Iñarritu: El campamento Las Raíces es un reality de supervivencia al hambre y frío

La Laguna (Tenerife), 22 mar (EFE).- El diputado de Bildu Jon Iñarritu ha asegurado que las condiciones de hambre y frío de los migrantes en el campamento Las Raíces son propias de un "reality" de supervivencia, ha avisado de un "aluvión" de más de 600 peticiones de asilo y ha advertido de que, con criterios humanitarios, los macrocentros no tienen sentido.

Jon Iñarritu ha detallado su impresión de la situación en que viven los migrantes llegados por mar a las islas en declaraciones a EFE tras visitar este lunes los centros de Las Raíces y Las Canteras, ambos en el municipio tinerfeño de La Laguna, y después de haber recorrido en enero las instalaciones de Barranco Seco y Canarias 50 en Gran Canaria.

El parlamentario ha precisado que hay claras diferencias en cuanto a los dos centros de Tenerife, pues los migrantes acogidos en Las Raíces se quejan mucho más del frío y de la situación climatológica que los de Las Canteras, en donde están instalados en pabellones y no en tiendas de campaña.

También ha podido escuchar de los migrantes "una queja ya conocida" en cuanto a la calidad de la comida, pero los miembros de la organización encargada de la gestión de Las Raíces, Accem, con los que ha hablado le han comunicado que se están realizando cambios en el menú y en la cantidad, y en las próximas semanas se les facilitará un complemento.

Sin embargo, ha añadido Jon Iñarritu, la denuncia que más ha escuchado es la relativa a la incertidumbre sobre su situación y la dificultad a la hora de solicitar asilo después del aluvión de peticiones registradas en las últimas semanas en cuanto se extendió el rumor de que iba a haber devoluciones a Marruecos y Senegal.

Tanto los representantes de Accem como la Organización Internacional de las Migraciones de Naciones Unidas han asegurado al diputado de Bildu que "en absoluto" se ha procedido a efectuar devolución alguna de las personas acogidas en ambos centros.

Pero el problema es que en Las Raíces hay cuatro abogados prestando asistencia y en Las Canteras, dos. Y no dan abasto, ha subrayado Iñarritu.

Otro problema que han expuesto los migrantes es la escasez de personal sanitario y específicamente, de especialistas en salud mental, pues consideran insuficientes los cuatro psicólogos que atienden en Las Raíces y, ha destacado el parlamentario, no hay ningún profesional de la psicología en Las Canteras.

"De manera un poco gráfica lo que he visto en Las Raíces se asemeja a un "reality show" de supervivencia, con hambre y frío y con problemas de tensión y de convivencia ante la incertidumbre", ha precisado.

Iñarritu va a plantear al Gobierno central si piensa aumentar la dotación de personal ante las quejas planteadas y ha manifestado que el asunto migratorio es "poliédrico" y fundamentalmente, humanitario, y como tal se debe resolver.

Y con criterios humanitarios "realizar macrocampamentos no es la mejor idea" si se tiene en cuenta que estas personas no han venido a quedarse en Canarias y que los puestos habilitados para ayuda humanitaria en la Península "están vacíos", por lo que lo lógico sería derivarlos y no crear problemas de gestión a las autoridades locales del archipiélago, al tiempo que se alarga la incertidumbre de los migrantes.

"No tiene sentido" si se aplican los criterios de solidaridad igual que se hace entre los estados miembros de la UE, ha puntualizado Jon Iñarritu, quien ha precisado que estuvo en Irún, donde "de repente llegaron cien inmigrantes", y ha señalado al respecto que si salen personas de las islas, debe hacerse con un sistema de coordinación y transparencia para fomentar su acogida "con mayor normalidad".

Al respecto, ha indicado que hay unas 4.400 personas en campamentos, hoteles y centros de acogida en Canarias mientras que cuando visitó Barranco Seco y Canarias 50, superaban los 10.000 pese a que han seguido llegando cayucos y pateras a las islas, por lo que "obviamente dos tercios de las personas que había hace mes y medio ya no están" en el archipiélago.