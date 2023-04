Irene Montero: “La ofensiva contra la ley del 'solo sí es sí' ha sido contra el Gobierno y su presidente”

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha salido este jueves a la tribuna para defender la ley del 'solo sí es sí' y la reforma que habían pactado con Esquerra Republicana y EH Bildu que no saldrá adelante ante la decisión del PSOE de pactar la modificación de la norma con el Partido Popular. Montero ha reprochado a su socio de Gobierno que no haya sido capaz de sentarse a negociar una propuesta unitaria en el seno de la coalición tras una ofensiva de la derecha no solo contra la ley sino contra el Ejecutivo y concretamente contra el presidente, Pedro Sánchez.

“La ofensiva contra la ley ha sido una ofensiva contra el Gobierno, también contra su presidente. Siempre fuimos conscientes de eso y eso nos llevó a trabajar en una respuesta unitaria como Gobierno, nos hizo buscar siempre el acuerdo como Gobierno, ceder por encima de nuestras posibilidades, propuesta tras propuesta, para dar una respuesta unitaria desde el Gobierno y la mayoría feminista”, ha dicho Montero desde la tribuna de la Cámara Baja, donde se vota la reforma propuesta por los socialistas, que saldrá gracias al apoyo del Partido Popular y el rechazo de Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, y también de Más País y Compromís.

La ministra ha criticado a su socio de Gobierno por apoyarse en la derecha para sacar una reforma que a su juicio retrocede en derechos feministas y precisamente con un partido que precisamente “ha votado en contra de todos los avances”. “Ayer el portavoz socialista, Patxi López, decía que el PP ha votado en contra de todos los avances, quizá si hoy votan a favor es porque no es un avance, es un retroceso, quizás tendrían que haber pactado una reforma unitaria”, les ha reclamado.

A continuación ha agradecido a la “mayoría feminista”, a “ERC y a EH Bildu” su trabajo, un “trabajo compartido” desde la autonomía de cada formación para “preservar los avances feministas” de esta legislatura y también “al movimiento feminista por sostener una lucha” que, ha vaticinado, “va a tener que seguir sosteniendo para ”recuperar“ el consentimiento en el centro del Código Penal.

Montero ha rechazado los argumentos de los socialistas, que en diciembre les solicitaron negociar una salida pactada, pero que desde entonces no se han abierto a las propuestas que las ha ido lanzando Igualdad. “Dicen que esto es para atajar el problema, pero saben que ninguna reforma va a evitar las resoluciones judiciales de rebajas de penas”, ha recordado la dirigente de Podemos, que ha reprochado además al PSOE que no aceptaran la propuesta de enmiendas que les trasladaron en el trámite parlamentario a pesar de que recogía una fuerte subida de penas al situar la violencia o la intimidación como agravantes, y ha recordado además que la fiscal de Sala para la Violencia de Género ha indicado que el Código Penal tras la ley del 'solo sí es sí' es “más duro que el anterior”.

La única propuesta que ha hecho el PSOE, ha dicho, es “volver al Código Penal anterior”, que establecía que “con una herida basta”, como ha recordado que dijo la ministra de Justicia, Pilar Llop, en una entrevista. “Un sistema que basa la credibilidad en las heridas, que permite al exfutbolista Daniel Alves [que atraviesa un juicio por agresión sexual] ”decir que hubo consentimiento porque no hay marcas“.

“Este es un grave retroceso en derechos de las mujeres, somos el primer país que va a dar un paso atrás y justo a dos meses de la Presidencia europea. Justo en este momento España tenía que estar a la vanguardia y cumplir el convenio de Estambul”, ha dicho para insistir en que este jueves debía salir de la Cámara una “reforma feminista”. “Todas compartíamos que había que dar una respuesta a las víctimas ante las decisiones de rebajas de condenas, pero una reforma para avanzar con un claro mensaje de que los derechos feministas no se negocian con el PP. Los derechos que la derecha y la extrema derecha ponen en el centro de sus ataques han preferido pactarlos con el PP”, ha lamentado la titular de Igualdad.

“Hoy nos quedamos en minoría, pero vamos a seguir trabajando. Es lo mejor que sabemos hacer las feministas cuando conquistamos derechos y también cuando retrocedemos, también cuando nos quedamos en minoría: seguir adelante”, ha cerrado la ministra, que se ha fundido al terminar en un abrazo con la secretaria general de su partido y compañera en el Gobierno, Ione Belarra.