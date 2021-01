El jefe del Estado Mayor de la Defensa dimite por haberse vacunado junto a otros altos mandos militares

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general Miguel Ángel Villarroya, ha presentado su dimisión. La solicitud de cese se ha producido este sábado ante la polémica por haberse vacunado junto a altos cargos del Ejército. "Con el objetivo de preservar la imagen de las Fuerzas Armadas, el General Villarroya ha presentado hoy a la Ministra de Defensa su solicitud de cese en sus actuales cometidos", señala el Ministerio de Defensa en una nota de prensa difundida este sábado por la tarde –aunque el comunicado asegura que se ha producido a primera hora– después de que haya trascendido que Interior ha cesado al Guardia Civil de enlace en el Estado Mayor de la Defensa, que también ha recibido la primera dosis de la vacuna.

"El Jemad puntualiza que, en el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo a los protocolos establecidos y con la única finalidad de preservar la integridad, continuidad y eficacia de la cadena operativa de las Fuerzas Armadas, ha tomado recientemente decisiones que considera acertadas y que nunca han pretendido aprovecharse de privilegios no justificables, pero que están deteriorando la imagen pública de las Fuerzas Armadas y poniendo en duda la honradez del propio general Villarroya", expresa el comunicado de Defensa, que asegura que el exJemad tiene la "conciencia tranquila".

En su carta, Villarroya defiende su actuación "honesta y dominada por el espíritu de servicio y de amor a España" durante sus 45 años de carrera militar, según la nota del ministerio, que pone en valor su trabajo como Jemad y, especialmente, en su intento por acercar las Fuerzas Armadas al resto de los ciudadanos.

Villarroya fue uno de los rostros visibles del Gobierno durante el confinamiento estricto por la COVID-19 la pasada primavera y uno de los altos cargos que recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. El Ministerio de Sanidad puso en manos del Centro Militar de Farmacia algunas dosis para la suministrarlas al personal sanitario militar y "supuestos excepcionales" de las Fuerzas Armadas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró el viernes tras conocer la información de que Villarroya y otros altos cargos del Ejército se habían vacunado que iba a pedir explicaciones al Jemad. elDiario.es ha pedido al departamento de comunicación del Ministerio de Defensa información sobre el protocolo de vacunación que siguen las Fuerzas Armadas, pero no ha obtenido ninguna respuesta. El Estado Mayor redactó un protocolo que prioriza al personal sanitario, a miembros de las misiones internacionales y a la cadena de mando siguiendo un criterio de edad, según informó Europa Press.

Tras conocerse que el Jemad y altos cargos militares habían recibido la primera dosis de la vacuna, Robles pidió explicaciones a Villarroya. Unidas Podemos pidió el cese del principal responsable de las Fuerzas Armadas y aseguró que la ministra debería dar explicaciones si se ha elaborado un protocolo "que ha permitido a esos mandos vacunarse antes que la población o que otros militares en riesgo".

Los socialistas, por su parte, reclamaron este viernes a sus cargos públicos que dimitan de sus puestos de responsabilidad si se han saltado el protocolo de vacunación. El PSOE, que ha dado de baja de militancia a esos dirigentes, no incluía en el paquete al Jemad, no obstante, al tratarse de un cargo técnico y no político y dejaba la decisión en manos de Robles. Pedro Sánchez ha puesto en valor el proceso de vacunación en España durante su intervención ante el Comité Federal del partido este sábado y ha asegurado que simboliza "el orden de la solidaridad frente al orden de privilegio".