El juez propone juzgar a López Madrid por contratar a Villarejo para "hostigar" a la doctora Pinto

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propone juzgar al empresario Javier López Madrid y al comisario José Manuel Villarejo por un delito de cohecho en relación al "hostigamiento" a la doctora Elisa Pinto, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. El magistrado acaba de dictar auto de pase a procedimiento abreviado, contra el que cabe recurso, y enfila así el juicio contra López Madrid y el policía por el presunto encargo del primero al segundo, cuando Villarejo estaba aún en activo.

El juez del caso Villarejo abrió una pieza separada del caso Villarejo a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, para investigar exclusivamente la posible contratación del policía en activo a cargo del yerno de Juan Miguel Villar Mir. Fuera de esa investigación quedaba por tanto el presunto acoso y las "lesiones con un instrumento peligroso" que el Villarejo habría causado a la mujer por encargo de López Madrid. Por estos hechos, la jueza de Madrid Belén Sánchez atribuye a ambos un delito de acoso y otro de lesiones y está pendiente de dictar auto de apertura de juicio oral.

Entre la documentación incautada al comisario han aparecido distintos indicios de la citada contratación del policía por parte del poderoso empresario. En el auto de imputación dictado el pasado noviembre por García-Castellón se revela uno de ellos. Se trata de una conversación que Villarejo mantiene con terceros en enero de 2017 en la que el policía afirma: "Yo, cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava ésta y a todos los que le han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito ... ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un “embolao” y ni me has llamado para decirme ... (...) Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios".

El juez reproduce la afirmación de la Fiscalía Anticorrupción en la que ésta describe esta contratación de Villarejo, disfrazada como "gestión de crisis", como el "fiel reflejo de la corrupción que desde hace años habría infectado a un grupo de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía".

En mayo de 2017, Villarejo escribió en una agenda personal, también incautada, el temor que sentía por que la doctora Pinto le fuera a señalar en una rueda de reconocimiento ordenada por el juzgado de Madrid, como finalmente ocurrió, lo que derivó en su imputación. En dos ocasiones anteriores, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía del comisario Eugenio Pino había conseguido eximir de su asistencia al policía alegando supuestos viajes de trabajo en el extranjero.

El propio García Castellón, como instructor del caso Lezo, envió a juicio a López Madrid por el caso del tren a Navalcarnero. El yerno del fundador de OHL se sentará en el banquillo por corrupción junto al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. López Madrid sigue imputado en el caso de la financiación irregular del PP de Madrid, en el marco del caso Pínica, y ya fue condenado a seis meses de prisión por las 'tarjetas black' de Caja Madrid.