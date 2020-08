La fiscalía peruana investiga a ex candidato presidencial por caso Odebrecht

Lima, 18 ago (EFE).- El Equipo Especial para el caso Lava Jato de la fiscalía peruana abrió una investigación preliminar al excandidato presidencial Julio Guzmán, por presuntamente haber recibido ilegalmente 400.000 dólares de la empresa brasileña Odebrecht.

Guzmán, quien es líder del Partido Morado, agrupación próxima al Gobierno de Martín Vizcarra que en las elecciones congresales de enero de 2020 alcanzó 9 escaños, será sometido a una investigación por lavado de activos de ocho meses, pues la Fiscalía ha declarado el caso como "complejo" en un documento fiscal.

La investigación contra Guzmán nació a partir de un pedido público realizado en enero de 2019 por el excongresista izquierdista Humberto Morales, del partido Frente Amplio.

"Pedimos al Ministerio Público que haga su papel en el caso del 'moradito' porque no puede ser que no se le toque", había señalado el legislador en una entrevista a la radioemisora Exitosa Noticias, después de que aparecieran unas supuestas declaraciones de los responsables de Odebrecht, que nunca fueron confirmadas, en las que éste aparentemente reconocía haber pagado "400" a un tal "Guzmán".

DISPOSICIONES FISCALES

Precisamente, para aclarar esto la Fiscalía ha señalado que para esta investigación deberá recibir la declaración del exdirectivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, a través del procedimiento de cooperación judicial internacional con la República Federativa del Brasil.

Entre otros actos de investigación dispuestos por el Ministerio Público figura solicitar ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) información sobre si el denunciado aparece como propietario de bienes muebles o inmuebles; y a la Superintendencia de Migraciones, el reporte de sus ingresos y salidas del país.

SE SOMETERÁ A INVESTIGACIÓN

Por su parte, Guzmán aseguró en una entrevista al diario La República, que se someterá a la investigación fiscal que, según dijo, parte de una denuncia de un ciudadano que escuchó la entrevista radial del entonces congresista Morales.

"No hay prueba, ni siquiera hay indicio, es simplemente la opinión de un ciudadano ¿Cómo es posible que eso se convierta en un documento de la Fiscalía? Esto es inaceptable y tengo que salir a defenderme porque no voy a tolerar que me vinculen con la corrupción", indicó.

No obstante, el también virtual candidato a las elecciones presidenciales de 2021 por el Partido Morado, pidió "celeridad", pues consideró que ocho meses es un tiempo demasiado largo.

"Si se tiene que investigar, que se investigue ya. Esto no tiene ningún precedente y hace mucho daño a la democracia y a la campaña electoral que recién comienza", afirmó.

CASO ODEBRECHT EN PERÚ

Por el caso Odebrecht en Perú, están siendo investigados los expresidentes Alejandro Toledo, en proceso de extradición desde Estados Unidos; Ollanta Humala, quien sigue la investigación en su contra en libertad, y Pedro Pablo Kuczynski, quien cumple arresto domiciliario.

Además, el expresidente Alan García se suicidó en abril del año pasado cuando iba a ser arrestado y Keiko Fujimori, la líder del partido Fuerza Popular, cumple una comparecencia con restricciones.

El caso Lava Jato también ha golpeado a las principales autoridades de Lima, ya que los exalcaldes capitalinos Susana Villarán y Luis Castañeda cumplen arresto domiciliario mientras son investigados por sus presuntos vínculos irregulares con la constructora brasileña.