Los líderes de Podemos en Navarra y Galicia acudirán al lanzamiento de la candidatura de Yolanda Díaz

Aunque la dirección nacional de Podemos mantiene su negativa a acudir al acto de lanzamiento de la candidatura de Yolanda Díaz si no hay un acuerdo previo con Sumar, dos líderes territoriales ya han confirmado que estarán ese día. La última en hacerlo ha sido la coordinadora del partido en Navarra, Begoña Alfaro, que se une al secretario general de Galicia, Borja San Ramón, que anunció la semana pasada que asistirá acompañado de su antecesor en el cargo, el diputado de Galicia En Común en el Congreso, Antón Gómez-Reino.

La líder de Podemos en Navarra se desmarca de la línea del partido y acudirá al acto de Sumar en Madrid

Más

“Voy a acudir porque he sido invitada y como cabeza visible de Contigo Navarra debemos estar allá en todos aquellos lugares propios de nuestro espacio”, ha confirmado Alfaro este miércoles en una rueda de prensa, en la que ha pedido rebajar el nivel de “enfrentamiento” porque es mucho más lo que une a las diferentes fuerzas de la izquierda de lo que las separa.

“Nos une un proyecto a medio y largo plazo y no hay otra posibilidad que no sea un proyecto encabezado por Yolanda Díaz con todas las fuerzas de progreso apoyando por detrás, y cuando digo todas las fuerzas me refiero a todas. Aquí no sobra nadie porque nadie nos perdonaría que no se llegase un acuerdo y pusiésemos alfombra roja a la derecha”, ha defendido.

Alfaro, coordinadora autonómica de Podemos desde 2021, tras vencer en las primarias del partido con un 65,% de los votos, es además la candidata de la coalición de izquierdas que concurrirá unida a las autonómicas, Contigo Navarra, de la que forman parte además de Podemos, Izquierda Unida, Batzarre, Independientes de Navarra, Equo y Alianza Verde.

“Cuando vino Yolanda Díaz en noviembre a Pamplona puso a Contigo Navarra como ejemplo, cuando estuvo Pablo Fernández [portavoz nacional de Podemos] hace quince días habló del caso paradigmático de Navarra, que debería extenderse a todo el Estado”, ha dicho. “Ese es nuestro espíritu, sumar fuerza, y entendemos que se debe seguir el mismo camino en el Estado”, ha añadido.

La semana pasada, tanto San Ramón como Gómez-Reino confirmaron también que asistirían al acto de lanzamiento de Sumar, en el polideportivo Antonio Magariños de Madrid. Los dos son muy cercanos a la vicepresidenta segunda. El actual coordinador ganó las primarias el pasado diciembre frente al candidato por el que apostaba la dirección de Podemos, Gonzalo Busqué.

Este mismo miércoles, el líder autonómico de Podemos en Baleares, vicepresident del Govern de las Illes, ha mostrado su apoyo al proceso de Sumar con un tuit, aunque no ha confirmado explícitamente su asistencia. Todo mi apoyo a @Yolanda_Diaz_ en la presentación de la plataforma @sumar. Solo con el acuerdo y el concurso de todas las fuerzas progresistas lograremos otra legislatura para profundizar en los derechos de la ciudadanía“, ha escrito.

Todo mi apoyo a @Yolanda_Diaz_ en la presentación de la plataforma @sumar. Solo con el acuerdo y el concurso

de todas las fuerzas progresistas lograremos otra legislatura para profundizar en los derechos de la ciudadanía — Juan Pedro Yllanes (@jpyllanes) 29 de marzo de 2023

Hasta ahora, múltiples líderes de otras fuerzas políticas de la izquierda han ido confirmando que estarán el 2 de abril en Madrid, en el acto de lanzamiento de Yolanda Díaz como candidata. Allí estarán el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, la alcaldesa de Barcelona, Ada Coalu, el ministro de Universidades, Joan Subirats, el líder de Más Páis, Íñigo Errejón, y las de Más Madrid, Mónica García y Rita Maestre. También estará el líder de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, y los portavoces de Verdes Equo, Florent Marcellesi y Silvia Mellado.

Sin acuerdo entre Podemos y Sumar

Mientras tanto, Podemos y Sumar siguen sin llegar a un acuerdo en las negociaciones para una declaración conjunta que dé a los de Belarra las certezas que consideran suficientes para asistir el domingo: un acuerdo para que las listas a las generales se decidan en unas primarias abiertas a la ciudadanía. Sin movimientos en las últimas horas, este miércoles, el cruce de declaraciones ha sido numeroso. Yolanda Díaz ha afirmado en declaraciones en el Congreso que le encantaría que asistiese Belarra al acto, así como “mucha gente de Podemos”. “Hago un llamamiento a sumar a favor, un llamamiento a todas las formaciones políticas que a día de hoy son muchísimas. Me encantaría que asistan muchas personas de Podemos y por supuesto su secretaria general”, ha dicho en declaraciones a la prensa en el Congreso.

Poco después, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha respondido en una intervención en Canal RED que la posibilidad de que haya un acuerdo está “en manos” de Yolanda Díaz, algo que había afirmado minutos antes la ministra de Igualdad, Irene Montero, en declaraciones a los medios en el Congreso. “Lo que ha pedido Podemos es enormemente sensato, generoso y sencillo. Queremos suscribir una declaración con la vicepresidenta de que nuestro espacio político va a tener unas primarias abiertas, de que cualquier persona va a elegir sus representantes políticos”, ha dicho Belarra.

Durante el fin de semana, el equipo de Yolanda Díaz trasladó a Podemos una propuesta de declaración política en la que figuraba un acuerdo para celebrar primarias. La formación respondió al texto con una modificación para concretar que esas primarias fuesen “abiertas”, pero desde el entorno de la vicepresidenta creen que la concreción del mecanismo debe ser entre las 15 formaciones con las que llevan hablando desde enero, entre las que están Izquierda Unida, Más País, Más Madrid o Compromís. Algunas formaciones regionales se oponen a celebrar unas primarias abiertas y universales.